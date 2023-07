Hajduk bez Leke više od mjesec dana?! HNS ga suspendirao na pet utakmica uz 2500 € kazne

Trener Hajduka Ivan Leko (45) sramotno je izvrijeđao Darija Bela, suca utakmice Superkupa na Maksimiru 15. srpnja, u kojem je njegova momčad izgubila 1-0. Prije poluvremena je, nezadovoljan nedosuđenim kornerom za njegovu momčad, dobio dva žuta kartona. Sad je doznao i kaznu za taj prijestup, pet utakmica i 2500 eura, objavio je HNS.

POGLEDAJTE VIDEO: Navala za ulaznice za Jadranski derbi

Priopćenje HNS-a:

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza danas je održala sjednicu na kojoj je donijela odluke o kaznama vezanim uz utakmicu SuperSport Superkupa između Dinama i Hajduka na Maksimiru.

Glavni trener Hajduka, Ivan Leko, kažnjen je temeljen članka 52. Disciplinskog pravilnika HNS-a zabranom obavljanja funkcije na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica i novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura zbog psovanja i vrijeđanja glavnog suca utakmice, uslijed čega je i bio isključen.

HNK Hajduk kažnjen je s 3.000 eura temeljem članka 66. Disciplinskog pravilnika HNS-a zbog korištenja pirotehničkih sredstava gostujućih navijača.

GNK Dinamo kažnjen je s 3.000 eura temeljem članka 66. Disciplinskog pravilnika HNS-a zbog korištenja pirotehničkih sredstava domaćih navijača.

Na koje se utakmice kazna odnosi?

Ako se žali, na što ima pravo u roku od osam dana, automatski mu se odgađa kazna do odluke o žalbi, pa bi mogao voditi nedjeljni derbi protiv Rijeke na Poljudu. Hajduk nakon toga gostuje u Osijeku pa dočekuje Slaven Belupo, a slijede mu i gostovanja kod Rudeša i Varaždina pa domaća utakmica protiv Istre prije reprezentativne stanke.

Prije i poslije utakmice protiv Koprivničana Hajduk će igrati treće pretkolo Konferencijske lige protiv PAOK-a ili Beitara iz Jeruzalema, a za Uefine utakmice kazna ne vrijedi.

Zašto je Leko isključen?

U službenom zapisniku utakmice delegat je otkrio zašto je Leko dobio prvi i drugi žuti karton.

"Ulazak u teren za igru i negodovanje na odluku suca", stoji kao objašnjenje za javnu opomenu.

Nekoliko sekundi kasnije dobio je još jednu, isključujuću, ali tu nije bio kraj verbalnom napadu. U prijenosu se vidjelo kako je Leko izgovorio "je*em ti mater da ti je*em", a sve se nastavilo i u tunelu novim sramotnim ispadom.

"Zbog psovanja suca riječima 'marš u pi*ku materinu!'. Nakon toga na poluvremenu utakmice po dolasku u svlačionicu nastavio je vrijeđati uz izrazito agresivno ponašanje, u čemu je spriječavan od strane redara, uz riječi 'smeće jedno! Mišu mali! Je*em te u usta, go*no ćelavo!", stoji u zapisniku.

POGLEDAJTE INCIDENT OD 3:47

Tražio je deset utakmica kazne

Leko se nije smirio ni nakon utakmice.

- Frajer mi daje crveni karton, opet hoće biti glavni lik. Ja sam došao prije šest mjeseci s dobrim namjerama, nije bilo korektnijeg trenera od mene, suci su bili dobri, a nervira me kad ovaj dođe glumiti frajera. I sad dobijem crveni karton ovdje u Superkupu, za to se crveni ne dobije nikad nigdje! On ga da, neka bude ponosan. Kazna? Vjerojatno će biti deset utakmica - rekao je Leko i dodao:

- To je ego, na meni gradi autoritet. Nisam došao ovdje da me ponižava i da mojoj momčadi oduzme situaciju da uzmemo trofej. Momčad je sigurno bolja s trenerom na terenu, nego bez njega. I taj je detalj bio bitan...

Uoči druge utakmice protiv Dinama, koju je Hajduk u petak pobijedio 2-1, rekao je da "tu priču od njega više nećemo vidjeti".