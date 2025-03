Hajduk bez Livaje u prvenstvu dobiva tek svaki treći susret. Ni Gattuso nema pravu zamjenu

Marko Livaja zbog trećeg će žutog kartona zarađenog pred sam kraj derbija protiv Dinama propustiti sljedeću utakmicu, a to je domaći ogled protiv Gorice. Da se radi o bilo kome drugome ne bi to bila neka posebna vijest, ali kad je u pitanju najbolji igrač, najbolji strijelac i i najbolji asistent Hajduka, onda je to i te kako posebna vijest, pogotovo za trenera Gennara Gattusa i njegov stožer.

Koliko je Livaja bitan za igru Hajduka najbolje svjedoči njegova statistika, naime, Livaja je u dresu Hajduka odigrao 159 utakmica te zabio 88 golova i 53 puta asistirao, a na sličnom tragu su njegove brojke i ovoj sezoni, u kojoj je propustio samo Kup gostovanja kod niželigaša Bilogore i Mladosti. Livaja je odigrao najviše, 29 utakmica, upisao je najviše, 2.571 minutu, zabio je najviše 16 golova i upisao najviše, devet asistencija. Od 41 gola koliko je Hajduk zabio u utakmica u kojima je Livaja nastupio Livaja je direktno sudjelovao u njih 25!?

I nisu to jedine brojke koje potvrđuju koliko je ova momčad ovisna o Livaji. Od povratka na Poljud u zimu 2021. godine Livaja je propustio samo 20 utakmica, u kojima su njegovi suigrači upisali po osam pobjeda i poraza uz četiri remija. Podatak dobiva na težini ako znamo da su među pobjedama i one iz ranih faza Kupa protiv niželigaša Tehničara, Bilogore i Mladosti, pa Rudešom koji se odavno oprostio od prvoligaške konkurencije...

U prvoj sezoni Livaja je propustio samo jednu utakmicu a njegovi su suigrači izgubili derbi protiv Dinama. Sezonu potom propustio je zbog ozljede gležnja utakmicu s Tobolom u Konferencijskoj ligi te gostovanje kod Šibenika, i oba susreta Hajduk je upisao poraze, da bi u proljeće bez njega i Nikole Kalinića, zbog trećih kartona koje su obojica zaradili u derbiju s Dinamom, Hajduk remizirao u Koprivnici i definitivno ispao iz utrke za naslov prvaka.

U sezoni 2022/23 Hajduk je bez Livaje slavio u Kup ogledu protiv Tehničara, ali i remizirao s Lokomotivom i izgubio od Rijeke. U drugom dijelu prošle sezone Marka su jako mučile ozljede gležnja i koljena zbog kojih je najviše i pauzirao, a Hajduk je bez njega pobijedio Rudeš, nakon toga je Livaja s klupe odgledao remi s Osijekom i pobjedu nad Slaven Belupom, da bi potom propustio svih osam susreta završnice sezone, kada se i igra Hajduka potpuno raspala. U tih osam susreta Hajduk je upisao četiri pobjede, tri poraza i remi... Susret protiv Gorice bit će prvi kojeg će Livaja u ovoj sezoni propustiti zbog kartona, protiv Bilogore i Mladosti nije igrao po odluci Gattusa koji ga je poštedio nepotrebnog napora.

I to je to, brojke same po sebi dovoljno govore, Hajduk s Livajom i Hajduk bez Livaje definitivno nisu iste momčadi, a kako će Gattuso presložiti momčad i pokušati nadomjestiti njegov izostanak tek ćemo vidjeti. Zasigurno neće mijenjati 'figuru za figuru' jer to je nemoguće, takav profil igrača jednostavno nema u svlačionici, a sve ostale opcije su otvorene. Kao najozbiljnija nameće se Mlakar u vršku napada, moguće i Rusin, a možda i obojica, kao što je Valdas Dambrauskas pokuša u Koprivnici s Mlakarom i Ljubičićem kao parom napadača.,

Hajduk bez Livaje (8-4-8)

25. travnja 2021., HNL: Dinamo - Hajduk 2-0

- Hajduk 2-0 29. srpnja 2021., KL: Tobol - Hajduk 4-1

- Hajduk 4-1 17. listopada 2021., HNL: Šibenik - Hajduk 2-0

- Hajduk 2-0 24. travnja 2022., HNL: Slaven - Hajduk 0-0

12. listopada 2022., Kup: Tehničar - Hajduk 1-5

1-5 30. listopada 2022., HNL: Lokomotiva - Hajduk 2-2

16. travnja 2023., HNL: Rijeka - Hajduk 2-0

- Hajduk 2-0 4. studenog 2023., HNL: Hajduk - Rudeš 1-0

- Rudeš 1-0 3. veljače 2023., HNL: Osijek - Hajduk 1-1

11. veljače 2023., HNL: Hajduk - Slaven Belupo 4-0

- Slaven Belupo 4-0 7. travnja 2023., HNL: Rijeka - Hajduk 1-0

- Hajduk 1-0 14. travnja 2023., HNL: Hajduk - Osijek 1-2

1-2 20. travnja 2023., HNL: Slaven Belupo - Hajduk 1-0

- Hajduk 1-0 27. travnja 2023., HNL: Hajduk - Rudeš 5-1

- Rudeš 5-1 5. svibnja 2023., HNL: Hajduk - Varaždin 0-1

0-1 12. svibnja 2023., HNL: Istra - Hajduk 1-1

19. svibnja 2023., HNL: Hajduk - Gorica 2-1

- Gorica 2-1 25. svibnja 2023., HNL: Lokomotiva - Hajduk 2-5

2-5 17. rujna 2024., Kup: Bilogora '91. - Hajduk 0-4

0-4 30. listopada 2024., Kup: Mladost - Hajduk 0-3

0-3 9. ožujka 2025., HNL: Hajduk - Gorica ?-?