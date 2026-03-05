Obavijesti

Sport

Komentari 2
EUROPA JE U PITANJU

Hajduk će odsad navijati za Dinamo u Kupu! Evo zbog čega

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk će odsad navijati za Dinamo u Kupu! Evo zbog čega
8
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je prošle sezone bio u sličnoj situaciji. Završio je drugi u prvenstvu, a u finalu Kupa je navijao za Rijeku protiv Slaven Belupa

Admiral

Ispadanjem iz Kupa u dramatičnoj utakmici na Rujevici (3-2), nogometaši Hajduka ostali su u igri za samo još jedan mogući trofej ove sezone - onaj u HNL-u. Dinamo bježi sedam bodova, a u nedjelju stiže na Poljud u 25. kolu. 

"Modri" bi se u slučaju pobjede odvojili na čak 10 bodova prednosti i ozbiljno bi stavili "ruku na pehar". U tom bi slučaju Hajduk do kraja sezone vjerojatno navijao za najvećeg rivala u Kupu. Zašto?

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zato što će osvajač Kupa izboriti nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu. Dakako, ako Dinamo bude prvak i osvoji Kup, onda će kao prvak ići u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok će u kvalifikacije za Europsku ligu drugoplasirana momčad, a to bi u tom slučaju bio vjerojatno Hajduk, koji trenutačno ima 12 bodova više od trećeplasirane Rijeke. 

Dakako, Splićani će se okrenuti prvenstvu u kojem gaje šampionske ambicije, ali ako Dinamo odmagli, onda bi im odgovarao trijumf "modrih" i u Kupu. U slučaju Dinamove dvostruke krune Hajduk (vjerojatni drugoplasirani u prvenstvu) bi išao u kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi trećeplasirana i četvrtoplasirana momčad HNL-a u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. 

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamo je prošle sezone bio u sličnoj situaciji. Završio je drugi u prvenstvu, a u finalu Kupa je navijao za Rijeku protiv Slaven Belupa. Da je Mario Kovačević kao trener "farmaceuta" srušio Riječane u tom natjecaju, Slaven Belupo bi igrao kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi Dinamo išao u kvalifikacije za Konferencijsku. Rijeka je na kraju osvojila prvenstvo i Kup, a "modri" su izborili direktan nastup u Europskoj ligi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026