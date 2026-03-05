Hajduk će odsad navijati za Dinamo u Kupu! Evo zbog čega

Ispadanjem iz Kupa u dramatičnoj utakmici na Rujevici (3-2), nogometaši Hajduka ostali su u igri za samo još jedan mogući trofej ove sezone - onaj u HNL-u. Dinamo bježi sedam bodova, a u nedjelju stiže na Poljud u 25. kolu.

"Modri" bi se u slučaju pobjede odvojili na čak 10 bodova prednosti i ozbiljno bi stavili "ruku na pehar". U tom bi slučaju Hajduk do kraja sezone vjerojatno navijao za najvećeg rivala u Kupu. Zašto?

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zato što će osvajač Kupa izboriti nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu. Dakako, ako Dinamo bude prvak i osvoji Kup, onda će kao prvak ići u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok će u kvalifikacije za Europsku ligu drugoplasirana momčad, a to bi u tom slučaju bio vjerojatno Hajduk, koji trenutačno ima 12 bodova više od trećeplasirane Rijeke.

Dakako, Splićani će se okrenuti prvenstvu u kojem gaje šampionske ambicije, ali ako Dinamo odmagli, onda bi im odgovarao trijumf "modrih" i u Kupu. U slučaju Dinamove dvostruke krune Hajduk (vjerojatni drugoplasirani u prvenstvu) bi išao u kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi trećeplasirana i četvrtoplasirana momčad HNL-a u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Podsjetimo, Dinamo je prošle sezone bio u sličnoj situaciji. Završio je drugi u prvenstvu, a u finalu Kupa je navijao za Rijeku protiv Slaven Belupa. Da je Mario Kovačević kao trener "farmaceuta" srušio Riječane u tom natjecaju, Slaven Belupo bi igrao kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi Dinamo išao u kvalifikacije za Konferencijsku. Rijeka je na kraju osvojila prvenstvo i Kup, a "modri" su izborili direktan nastup u Europskoj ligi.