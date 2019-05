Hajduk će sezonu opet otvoriti u Dugopolju, svi naši nositelji...

Gotova je 28. sezona HNL-a! Novi-stari prvak Dinamo zaključio ju je pobjedom nad Hajdukom u "vječnom derbiju" na Maksimiru 3-1 pred 15.433 gledatelja, čime je otvorio vrata Osijeku da pobjedom nad Interom 3-1 preskoči Splićane na četvrtom mjestu zbog boljega međusobnog omjera. Pobjeda Gorice kod Lokomotive (3-2) novaku u ligi na kraju ništa nije značila i ostao je bez Europe.

Nova sezona HNL-a počinje 19. srpnja, a 13. srpnja na Maksimiru Dinamo i Rijeka igrat će za trofej Superkupa. Podsjetimo, HNL će sljedeće sezone dati čak pet predstavnika u europska natjecanja za sezonu 2020/21., tako da će i prvak i doprvak izboriti pretkolo Lige prvaka, a još tri kluba igrat će kvalifikacije Europske lige.

Novi prvoligaš u sezoni 2019/20. prvak je Druge HNL Varaždin, iz elite je ispao Rudeš, a preostalog predstavnika dat će razigravanje za ostanak između devetoplasirane momčadi 1. HNL, pulske Istre 1961, i doprvaka Druge HNL, Šibenika. Prva utakmica igra se 31. svibnja od 19 sati na Šubićevcu, a uzvrat je 3. lipnja od 19 sati na Aldo Drosini.

1. HNL 2018/2019., konačna ljestvica:

Dinamo - 29/5/2 - 74:20 - 92 --- drugo pretkolo Lige prvaka Rijeka - 19/10/7 - 70:36 - 67 --- treće pretkolo Europske lige Osijek - 18/8/10 - 61:36 - 62 --- drugo pretkolo Europske lige Hajduk - 17/11/8 - 59:39 - 62 --- prvo pretkolo Europske lige Gorica - 17/8/11 - 57:46 - 59 Lokomotiva - 13/10/13 - 51:43 - 49 Slaven Belupo - 7/16/13 - 41:53 - 37 Inter-Zaprešić - 9/4/23 - 40:84 - 31 Istra 1961 - 6/7/23 - 31:73 - 25 --- razigravanje za ostanak Rudeš - 3/5/28 - 26:80 - 14 --- ispao u 2. HNL

Kad Dinamo starta u Europi?

"Modri" se uključuju u drugom pretkolu Lige prvaka, a protivnika će saznati na ždrijebu u Nyonu 18. lipnja. Prve utakmice drugog pretkola su 23. i 24. srpnja, a uzvrati 30. i 31. kolovoza. Dinamo će biti nositelj u toj i u svim preostalim fazama kvalifikacija za Ligu prvaka, dođe li do njih.

Kad Rijeka starta u Europi?

Kao osvajač Kupa i doprvak momčad Igora Bišćana uključit će se u trećem pretkolu Europske lige, posljednja od svih naših predstavnika u Europi. Ždrijeb za tu fazu natjecanja je 22. srpnja, prve utakmice 8. kolovoza, a uzvrati 15. kolovoza. Riječani će imati status nositelja u ždrijebu.

Kad Osijek starta u Europi?

Sastav Dine Skendera u posljednjem kolu izborio se za kasniji početak sezone i preskočio prvu stepenicu kvalifikacija Europske lige. Ždrijeb drugog pretkola Europske lige je 19. lipnja, prve utakmice 25. srpnja, a uzvrati 1. kolovoza. Osječani će biti nositelji u ždrijebu.

Kad Hajduk starta u Europi?

Prvi put nakon šest sezona "majstor s mora" završio je sezonu ispod trećeg mjesta, na četvrtom. To znači da će mu prva utakmica u novoj sezoni biti ona europska. Naime, Hajduk će protivnika već u prvom pretkolu Europske lige doznati 19. lipnja, prvu utakmicu imat će 11. srpnja, a uzvrat 18. srpnja. Hajduk će biti nositelj u ždrijebu.

To znači da će "bili" prvu domaću utakmicu iduće sezone gotovo sigurno igrati u Dugopolju, s obzirom na to da se na Poljudu od 12. do 14. srpnja održava festival Ultra Europe, nakon čega će u Hajduku opet morati pronaći neko rješenje da što prije osposobe travnjak za utakmice.