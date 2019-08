Hajduk će trenirati u Zagrebu; Burić: Želimo odmoriti igrače

Četiri pobjede i jedan poraz. Takva je statistika Hajduka nakon pet kola u HNL-u. Atmosfera u momčadi je sjajna uoči tri teška dvoboja protiv same elite hrvatskog nogometa Osijeka, Dinama i Rijeke. Prvi na redu je Osijek, a Splićani gostuju u Gradskom vrtu u nedjelju.

- Mi smo sada napravili zdravstveni bilten i dosta igrača ima virozu. Bašić i Jradi su se razboljeli i vidjeti ćemo hoće li biti spremni za putovanje. Duka i Posavec i dalje su ozlijeđeni i ne želimo riskirati. Želimo da obave preglede kako bi znali kako dalje s njima. Ne želimo riskirati. Imamo nekoliko igrača koji su dobili udarce, imamo danas još trening, imao u subotu u Zagrebu još jedan i mislim da ćemo imati dobru momčad - rekao je trener Hajduka Damir Burić u uvodu press konferencije.

- Najvažniji nam je svakodnevni fokus, što se tiče rada na treningu. Želimo i protiv Osijeka pretočiti puno stvari koje smo pokazali protiv Gorice. Osijek smo gledali i analizirali. Ispali su iz Europa lige, koncentrirani su na domaće prvenstvo. Pokazali su i protiv Dinama i Rijeke koliko su kvalitetni. Sve je moguće, oni su jedan neugodan i dobar protivnik. Najvažnije nam je da sprovedemo naše dobre stvari u igri. Imamo dosta opcija i može se dogoditi da budu neke promjene. Ja mislim da su oni kroz ove utakmice imali sustav igre s 5-4-1 ili 5-3-2. Sve u svemu sustav kao sustav, ne igra toliko ulogu kao igrači. Najvažniji smo mi i naša interpretacija. Mi ćemo se fokusirati na nas i pitanje je kako će to izgledati.

Hajduk će u subotu prvo otputovati u Zagreb gdje će trenirati pa onda i prespavati. Za Osijek bi se trebali zaputiti u nedjelju ujutro. Utakmica se igra u 20 sati, a nakon utakmice 'bili' će opet otputovati u Zagreb gdje će prenoćiti i u ponedjeljak se vratiti u Split. Klub je osigurao igračima maksimalnu udobnost i komfor kako bi što spremniji dočekali veliki derbi protiv Dinama koji je na rasporedu 31. kolovoza.

- Borio sam se da igračima pravu regeneraciju, da bolje organiziramo putovanja. Ovaj put ćemo letjeti do Zagreba, pa imati kratki izlet do Osijeka, a zadnji put smo proveli osam sati na putovanju. Mislim da je to jako dobro za naše igrače, da se odmore, da imaju regeneraciju unutar 24 sata od utakmice. Znam da je to veliki trošak za klub, ali istovremeno je jako bitno za momčad. Prespavat ćemo prvo u Zagrebu pa ćemo do Osijeka. Opet ćemo iz Osijeka u Zagreb gdje ćemo noćiti. Bitno se dobro odmoriti. Dobro smo se organizirali jer je utakmica protiv Osijeka u 20 sati, a Dinamo u sljedeću subotu.

Gol Hajduka bi i ovaj put trebao čuvati mladi Marin Ljubić, dok su Posavec i Duka i dalje ozlijeđeni, a kao rezervna opcija tu je i Goran Blažević.

- Ozljede golmana su splet okolnosti. To je uvijek moguće. Mi sada imamo opcije koje imamo. Zadovoljni smo. Nadamo se da će se brzo vratiti Duka i Posavec.

Mario Vušković je protiv Gorice debitirao za prvu momčad, a kud ćeš ljepšeg debija nego pred 15.000 ljudi koji su ga dočekali na Poljudu.

- Imamo dosta mladih i talentiranih igrača kojima želimo dati minutažu. U svakom slučaju ćemo im pronaći optimalno i najbolje rješenje, prijelazni rok još uvijek traje i ne mogu vam previše otkrivati te stvari. Nadam se još pokojem dolasku do kraja roka. O detaljima ne bih, to su naše interne stvari.

Strinić i Bradarić bi rado došli, sve je moguće, kako gledate na to?

- Najljepša stvar u cijeloj priči je da Bradarić i Strinić žele doći u Hajduk. I dalje smo atraktivni i dalje svi žele doći kod nas. To je najljepša stvar u svemu tome. S druge strane, mi smo realni i znamo naše granice. Mislim da sam vam s time sve rekao - zaključio je Burić.

Utakmica protiv Osijeka igra se u nedjelju od 20 sati u Gradskom vrtu.