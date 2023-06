Hajduk će u novoj sezoni prvi put u povijesti imati zeleni dres

Kako su 24sata u ponedjeljak prva najavila, Hajduk će u srijedu od 17 sati na platou ispred veslačkog kluba Gusar predstaviti novi treći dres. Kako neslužbeno doznajemo, on će prvi put u povijesti kluba biti različitih nijansi zelene boje!

Prošle je sezone zelena krasila dresove Hajduka, ali samo na treninzima.

Program "Za bolji svit - Hajduk Split" na Spinutu će trajati od 17 do 23 sata i otvoren je za sve zainteresirane. Dres će predstaviti prvotimci Josip Elez, Zvonimir Šarlija, Dario Melnjak, Roko Brajković i nogometašice Ana Bakalar i Anja Prskalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Rabuzinovo sunce na Poljudu

"Nova garnitura dresa simbolizira našu predanost tehnološkoj inovaciji, stilu i ekološkoj odgovornosti. U skladu s Hajdukovim dugogodišnjim angažmanom u promicanju ekološke svijesti, eko kampanja "Za bolji svit Hajduk Split" ima za cilj naglasiti važnost očuvanja okoliša i promicanje održivosti. Novi treći dres predstavlja simbol te ekološke svijesti, simbolizirajući snagu i predanost Hajduka u stvaranju boljeg i ekološki održivog svijeta", kažu u Hajduku.

Dres je izrađen od stopostotne reciklirane plastike, a za izradu jednoga potrebno je 13 plastičnih boca od pola litre. Time se pridonosi smanjenju otpada i zaštiti prirode. Prednja strana dresa izrađena je od posebne ekološke tkanine koja prati koncept mapiranja tijela i tako osigurava udobnost i optimalno prozračivanje, priopćili su iz kluba.

Foto: IVC

Za vrijeme predstavljanja dresa, od 17 do 19 sati, 70-ak ronioca iz udruge Sveučilišnog odjela za studije mora "Oceanus" i drugih ronilačkih klubova iz okolice čistit će podmorje u Spinutu, od 18 do 20 sati na igralištu pokraj platoa odigrat će se prigodni malonogometni turnir, od 17 do 20 najmlađi će moći sudjelovati na ekološkoj radionici o važnosti brige za okoliš uz predstavu "Keko eko" od 19 sati, a do 23 sata okupljene će zabavljati DJ i studio talent "M".

Grad Split će na istom mjestu predstaviti solarnu mapu s kojom je moguće izračunati koliko košta postavljanje sunčanih panela za privatne kuće ili poslovne prostore.