Hajduk će u Osijek zrakoplovom da bi odmorni dočekali Dinamo

Uoči gostovanja u Osijeku Gennaro Gattuso se požalio na kvalitetu terena na kojem je bio prisiljen trenirati s momčadi. Nije specificirao je li riječ o glavnom ili pomoćnom terenu, ali vjerojatno je u pitanju pomoćni. I nije u pitanju dolazak reprezentacije koja je praktično odradila samo jedan lakši trening i odigrala utakmicu s Portugalom, u pitanju je ukupno stanje Hajdukove infrastrukture. Uz glavni teren Hajduk ima još samo jedan pomoćni, što su uvjeti kakve je klub imao i 1979. godine kad se preselio na Poljud.

Pokretanje videa... 00:36 Duel Lawala i Šarlije | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Deset dana pada i kiša i tereni to ne mogu izdržati. Stalno pozivam igrače na oprez, ali oni idu punom snagom i riskiraju ozljede, doslovno treniramo na polju krumpira. Veliko hvala igračima koji daju sve od sebe - kazao je samoinicijativno Gattuso na press konferenciji.

Ženeva: Polufinalni susret Lige prvaka mladih između Hajduka i Milana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pa iako je trener Hajduka bio poprilično oštar i nekome neupućenom njegove bi se riječi mogle protumačiti kao kritiku ljudima koji trenutno vode klub, za takvo su stanje više odgovorne sve ranije uprave nego ova. Aktualni predsjednik na funkciji je šest mjeseci i teško je bilo očekivati neke revolucionarne promjene u tako kratkom roku. Ali da se radi na osiguravanju što boljih uvjeta, to se vidi po brojnim detaljima, kao i po činjenici da će Gattuso s momčadi na gostovanje u Osijek krenuti zrakoplovom. U polasku do Zagreba, a onda autobusom do Osijeka, dok će nakon utakmice u nedjelju direktno iz Osijeka u Split. Da ne bi bilo zabune, riječ je o redovnim linijama, a ne čarter letovima, koji su preskupi.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Neke stvari se mijenjaju, uskoro bi trebala početi rekonstrukcija Poljuda, najavljena je i izgradnja nekoliko pomoćnih terena na potezu od Poljuda prema Park šumi Marjan, a do tada će prva momčad za svakog imalo lošijeg vremena morati trenirati na "krumpirištu." I s vremena na vrijeme na gostovanja letjeti zrakoplovom...