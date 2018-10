Hajduk čeka drastična kazna: Poljud zatvaraju do prosinca?

Disciplinski sudac Prve HNL Alen Klakočer u četvrtak u podne objavit će kaznu Hajduku zbog incidenata navijača na Poljudu tijekom derbija protiv Dinama (0-0), kad je teško ozlijeđen vatrogasac kojem je topovski udar raznio prst.

Hajduk: U kontaktu smo s vatrogascem

Splitski klub čeka drastična kazna, vjerojatno nekoliko utakmica bez navijača, a moguće je čak i zatvaranje Poljuda do početka prosinca. Ako dobije četiri utakmice kazne, bijeli će prvi domaći susret pred navijačima igrati 8. prosinca protiv Istre u 17. kolu, a tada bi pred praznim tribinama dočekali Osijek, Rijeku, Inter i Slaven Belupo.

Prošle sezone Hajduk je platio gotovo milijun kuna zbog divljanja navijača.

- Nadamo se da će kazna biti blaga. Volim vidjeti Torcidu i njihovo navijanje, ali siguran sam da to može proći dobro i bez ovakvih stvari koje su kažnjive. Napravili smo sve što je u našoj moći, prihvatit ćemo kaznu kakva god bila. Nadam se da je ovo pouka svima, da se ovakve stvari više neće događati - rekao nam je predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj.

Bakljade i prekidi postali su uobičajen folklor za Torcidu na derbijima protiv Dinama.

No pitanje je kako unose sve te baklje i pirotehnička sredstva. Bivši disciplinski sudac Prve HNL Saša Pavličić-Bekić tvrdi da to navijači ne bi mogli bez pomoći Hajduka.

- Ne, mi činimo sve što je u našoj moći da sigurnost bude maksimalna. S navijačima imamo kvalitetnu komunikaciju preko našeg povjerenika Kristijana Petrica, naći ćemo se u narednih nekoliko dana i pokušati pronaći rješenje. Jedini pravi put je razgovor s navijačima i rješavanje problema. Ja mislim da su to djela pojedinaca, i siguran sam da postoji način kako ih kvalitetnije iskontrolirati da se to više ne događa. I to kroz razgovor, ne kroz represivne mjere - kaže Huljaj.

Ovaj put je teško stradao vatrogasac, moglo je i dijete uz teren koje skuplja loptu.

- S vatrogascem i njegovom obitelji smo u kontaktu od prvoga dana, ja se nadam da će on moći nastaviti dalje raditi, a mi smo mu na raspolaganju za sve što treba. On će sam procijeniti kako mu Hajduk može pomoći. Mi tu osjećamo veliku odgovornost i ne bježimo od nje - dodao je predsjednik Hajduka.