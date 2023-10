Leko o Marku Livaji i užarenoj atmosferi na Rujevici: Što da mu kažem, spreman je na sve

Nakon pobjede u derbiju s Dinamom, Hajduk s puno samopouzdanja kreće na put na Rujevicu, gdje ga čeka još jedan težak ogled. Ne samo na terenu, nego i težak kada je u pitanju neprijateljska atmosfera i pritisak s tribina, u prvom redu prema najboljem igraču i strijelcu Hajduka i lige Marku Livaji.

U toj i takvoj atmosferi, protiv nove, napaljene Sopićeve Rijeke, koja se dodatno pojačala u napadačkom dijelu, Leko mora tražiti nastavak pozitivnog niza, a njegova momčad potvrdu da se zna nositi i s takvim izazovima kakvi ih čekaju. Uostalom, u zadnjih šest ogleda na Rujevici izgubili su samo zadnji, u kojem nije bilo Marka Livaje...

Trener Ivan Leko najavio je utakmicu Hajduka i Rijeke koja se u subotu igra na Rujevici od 18 sati.

U Rijeci vas čeka ratnička atmosfera, kako komentirate naljepnice 'Livaja umri' i Sopićeve izjave?

- Bilo bi lijepo da možemo na Poljudu vidjeti navijače Hajduka i Dinama skupa, na Rujevici Rijeke i Hajduka, u Osijeku, Maksimiru... Ne znam kad ćemo to vidjeti, ali bih ja volio s ljudske strane, kao u drugim zemljama. Malo smo ljubomorni kad to vidimo vani, a kod nas ne.

Jeste li razgovarali s Livajom, pripremili ga?

- Ne treba s njim pričati, on je spreman na sve, njemu ne treba ništa govoriti, njegova socijalna i nogometna inteligencija je na visokom nivou.

Hoće li biti promjena u sastavu?

- Razmišljamo dosta, s kim krenuti, završiti, razmišljamo i sada. Imamo dvije tri dileme, tokom dana i sutra ćemo donijeti odluku s kim krenuti s kim završiti.

Sopićeva momčad je potentna, ali bez iskustva?

- Da, igraju dobro, daju dosta golova, momčad koja je nezgodna, pogotovo doma, ali nismo ni mi za baciti. Vjerujemo mi u sebe i znamo da će puno ovisiti o nama. Dobar izazov, ali moramo biti pravi, odgovoriti od prve sekunde na najbolji mogući način.

Hoće li Marko riješiti derbi i koji?

- Nadam se naš Marko.

Dva su Filipa, Krovinović i Uremović, što očekujete o njih?

- Krovinović raste, on osjeća klub 200%, živi za nogomet... Uremovića smo doveli da nam da novu energiju i kvalitetu. Ali živi se samo od zadnje utakmice, jedino je bitno što ćemo pokazati sutra. Moraš ići 100%, nogomet nije balet, ide se, dimi, na velikim utakmicama se pokazuje velika momčad i veliki igrači.



Je li vas umorio zadnji derbi?

- Mene umori svaki trening. Ako živiš to i ako ne odrađuješ, svaka te uzme.

Hajduk je slavio u pet od zadnjih šest ogleda na Rujevici, jedini put kad nije slavio je bilo u prošloj sezoni, kad niste mogli računati na Livaju. Što očekujete sutra?

- Ja se sjećam da samo nismo dobili zadnju, želim dobiti, to mi je dodatni motiv. Brojevi ne lažu, ja volim statistiku, jedno je dojam, a drugo su brojevi. Nama paše igrati tamo, ovaj put će biti drugačije, utakmica za prvo mjesto, tko dobije i psihološki i svakako je drugačije nego kad je 10-15 bodova razlike.

Pjaca, Pašalić, Janković, Yansane... Rijeka je jako ofenzivna?

Dobri su, imaju veliku količinu igrača, lagani su, trče, šutiraju puno, najviše šutiraju i zabijaju, respekt njima..

Jeste li gledali utakmice Dinama i Zrinskog i kako ste vidjeli dva po svemu različita pristupa i izdanja?

- Marseille i Brighton sam gledao. Zadnjih 15 minuta Zrinjski kad sam vidio rezultat. Žao mi je momaka, nisu uspjeli uzeti bod. Bilo je puno utakmica, uživao sam gledati nekoliko njih.

Kakvu utakmicu očekujete?

- Ja bih volio da mi dominiramo, da ih pojedemo u svakom duelu... Ali to je jedno. Želiš napadati, stvarati šanse, a u momentima kad je suparnik miran i s loptom, čuvati prilaze svom golu.

Možete li iskoristiti priotisak na igrače Rijeke se tribine?

- Ovo je drugačija utakmica nego prije. Ovo je utakmica za prvo mjesto. Nije bitno o gdje si 1.10. nego 25.5. Ali je jako bitna psihološki, da pokažemo protiv dobrog suparnika gdje smo i da smo pravi. Da odigrmao pravu partiju s dobim suparnikom.

Radite li na realizaciji?

- Radimo puno, kretanje, automatizmi, nisam ni ja sretan da smo zabili samo 13 golova. Ideja je zabiti više od dva gola, a primiti manje od jedan...

Tri od tri derbija ste dobili, što nam to govori?

- Da ste mirni, dobri, stabilni... Ali ja bi želio da smo bolji, da imamo prostora za napredak. Trudimo se biti kritični i napredovati, ali majka svega je rezultat. Tko te pita kako je bilo, bitan je rezultat. Ali srednjoročno gledano moraš imati i dobru igru i dobvar rezultat.

Nakon Dinama imao si puno primjedbi na suca Pajača, bojiš li se suđenja?

- Ne bojim se. Ja sam hvalio suđenje šest mjeseci kad je bilo dobro, sad nije i to kažem. Sucu želim da odsudi dobro više nego što želi on sam sebi. Patrik Kolarić je dobar sudac, pokazao je kvalitetu, ali ja se bavim svojom momčad, a ne suđenjem, do prije dva dana nisam ni znao tko sudi..

Ova utakmica jedna je od najvažnijih, pobjegli biste na veću prednost?

- Bili smo već u toj situaciji pa smo izgubili dvije utakmice. Slažem se da je važno, nakon velike pobjede dobiti novi derbi, dobiti doddatno samopouzdanje. To je dobar znak moći i stabilnosti ako bismo uspjeli pobijediti.