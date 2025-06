Hajduk dobio novi Nadzorni odbor s Pavasovićem na čelu

Udruga Naš Hajduk službeno je objavila izbor novog Nadzornog odbora Hajduka. Lista Hajdučke zajednice s Ljubom Pavasovićem Viskovićem na čelu te četvoricom članova, a to su Josip Babić, Damir Dominiković, Frano Belohradsky i Branimir Britvić, bila je jedina prijavljena pa je i formalnost izbora bila lišena bilo kakve neizvjesnosti.

Pokretanje videa... 01:36 Šibenik - Hajduk 0-1, crveni karton Livaje | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Članovi su mogli svoj glas dati u Odjelu za članstvo na Poljudu, ali i elektronskim putem. Izborima se odazvalo samo 4613 članova, što je i razumljivo ako znamo da je bila prijavljena samo jedna lista i da je odavno jasno kako će na koncu biti i izabrana.

- Danas u 20 sati završeni su izbori za Nadzorni odbor Hajduka, peti po redu na kojima se članovi Nadzornog odbora biraju na izborima. Na ove izbore prijavljena je jedna kandidacijska lista te su članovi na danas održanim izborima istu i potvrdili. Novi saziv Nadzornog odbora činit će: Josip Babić, Frano Belohradsky, Branimir Britvić, Damir Dominiković i Ljubo Pavasović Visković. Registriranih članova na izborima bilo je 6196 od kojih je 4613 danas i iskoristilo svoje člansko pravo - objavio je Hajduk, a oglasio se i predsjednik Našeg Hajduka Luka Peko.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL, čitatelj 24sata

- Hvala svim članovima koji su se registrirali za izbore i svojim glasom potvrdili kandidiranu listu kao nove članove Nadzornog odbora. Ovo su treći izbori koji se provode elektronskim putem i cijeli proces protekao je bez poteškoća od samog procesa registracije do današnjeg glasovanja. Novoizabranom Nadzornom odboru želimo uspješan rad u naredne četiri godine što će značiti i uspješnost i stabilnost našega kluba, dodao je.

Procedura nakon izbora je poznata, novi Nadzorni odbor službeno će preuzeti funkcije nakon što ih potvrde dioničari na Glavnoj skupštini kluba, čiji će termin održavanja biti naknadno objavljen. Trebalo je to biti obavljeno 17. srpnja, no zbog proceduralne pogreške u dnevni red skupštine nije uvrštena točka potvrde novih "nadzornika" pa je cijeli proces na čekanju, do objave termina nove Skupštine.