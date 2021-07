Prvi je to, ali poprilično neugodan poraz Hajduka na pripremama i to protiv sedmoplasirane momčadi slovenske lige u prošloj sezoni, Celja (3-0). Nakon što su nanizali tri pobjede (Universitatea Craiova 2-1, Slask 4-0, Aris 3-1), stigao je i prvi poraz.

- Sigurno ne možemo biti zadovolji rezultatom. Imali smo prilike već u prvoj minuti, da smo tamo zabili utakmica bi bila drugačija. Ali, to je nogomet. Imali smo neke prilike koje smo mogli realizirati, oni su dali dva eurogola. Celje je dobilo puno novih igrača, radi se neka nova priča. Mlada ekipa koja nije loša i voli igrati brzo. Bila je sparina i vruće, ali ne smijemo tražiti alibije. Bila je pripremna utakmica, možemo uzeti najbolje stvari iz nje i popraviti loše. Napravio sam šest, sedam treninga s ekipom, a treba mi još neko vrijeme da se upoznam s igračima. Dobro se osjećam, znam da nije to to što je potpuno normalno - rekao je nakon poraza od Celja novi napadač Hajduka Jan Mlakar.

Trener Jens Gustafsson je na teren poslao najjaču postavu, ali nikoga nije mijenjao u 90 minuta.

- Rezultat je veliko razočarenje. Kraj je kampa, imamo novu utakmicu sutra i želio sam da ovi igrači odigraju 90 minuta da bi se pripremili za igranje 90 minuta u ligi. Igrači koji su igrali danas neće igrati sutra, dali smo da odigraju cijelu utakmicu. Nakon ovog sutra idemo kući i tamo se pripremamo dalje - rekao je trener Jens Gustafsson.

Dominirali su 'bili' u prvom dijelu, ali Slovenci su bili ti koji su zabijali u drugom poluvremenu. Dva krasna gola zabio je Žan Medved, a još je jedan dodao Brecl. Nova utakmica Hajduka i Celja na rasporedu je u četvrtak u 10 sati i 30 minuta, a Gustafsson će isprobati ostale igrače.

Celje - Hajduk 3:0 (0:0)

1-0 Medved (52'), 2-0 Medved (73'), 3-0 Brecl (89')

CELJE – Stadion Petrol Arena. Gledatelja 1000. Sudac: Denis Halilović (Slovenija).

CELJE (4-3-3): Rozman (od 46. Raduha) - Kadušić, Mittendorfer (od 65. Flis), Zletel (od 80. Burin), Kerin (od 75. Brecl) – Šporin, Begić (od 46. Rorič), Vrbanec (od 75. Novak) – Kuzmanović (od 75. Koritnik), Sokler (od 46. Medved, od 80. Žižek), Božić. TRENER: Agron Šalja.

HAJDUK (4-2-3-1): Posavec – Dellova, Simić, Elez, Čolina - Vuković, Atanasov - Sahiti, Livaja, Biuk – Mlakar. TRENER: Jens Gustafsson.