Hajduk i ECA upoznaju klubove s modelom upravljanja 'socios'

Konferencija pod nazivom ''Socio Membership Structure: From strategy to implementation, management and practic'' održat će se u Splitu 10. i 11. travnja.

Iz Hajduka su izvijestili kako je konferencija posvećena pružanju informacija i znanja klubovima koji su članovi udruge i općenito široj industriji nogometnih klubova, ECA će u suradnji s Hajdukom, uz suorganizatore , 'Naš Hajduk' i 'LTT Sports', održati konferenciju na kojoj će biti predstavljen detaljan pregled takozvanog modela 'socios'. Cilj konferencije koja će se održati u hotelu Le Méridien Lav u Splitu je razmjena znanja i najbolje prakse o strategiji i implementaciji u rad nogometnih klubova u vlasništvu članova.

Svi nogometni klubovi, neovisno jesu li upravljani po modelu 'socios' ili su u privatnom vlasništvu, pozvani su na ovaj događaj kako bi saznali više o prednostima i izazovima s kojima se susreću klubovi orijentirani prema članovima i navijačima. ECA je svjesna da ne postoji jedinstveno rješenje kad je u pitanju upravljanje klubovima koji su članovi organizacije.

S obzirom na raznovrsne načine upravljanja u klubovima članovima ECA-e, ova konferencija će pružiti platformu klubova upravljanim modelom 'socios' kako bi podijelili svoja iskustva, navodeći što drugi mogu naučiti na temelju specifičnosti takvog modela.

Zajedničko stajalište ECA-e i HNK Hajduk Split je da zbog prirode modela 'socios', a s obzirom na uključenost navijača i njihove neprofitne financijske prakse, klubovi iz svih organizacijskih struktura mogu imati koristi od znanja u područjima kao što su uključivanje zajednice i navijača, komunikacija i dugoročne financijske održivosti.

Dvodnevna konferencija uključuje različite prezentacije i seminare o najboljim praksama u izradi strategije i implementacije u nogometne klubove upravljane modelom 'socios', a sve uz analize i primjere klubova SL Benfica, Athletic Club, domaćina Hajduka te drugih europskih klubova.