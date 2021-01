Hajduk je oduvijek imao praksu povesti nekoliko nadarenih juniora na pripreme prve momčadi, prije svega kako bi mladiće nagradili za rad i dobre igre, ali i da bi im time pokazali da klub na njih ozbiljno računa. Tako je i ove zime Boro Primorac na Brač poveo dvojicu nadarenih juniora 18-godišnjake Stipu Biuka i Marina Ljubičića.

Stipe i Marin nosili su igru juniorske momčadi Hajduka koja je na zimsku stanku otišla s četiri boda prednosti nad drugoplasiranom Dinamom, jedinom momčadi koja ih je svladala u prvom dijelu sezone, ali uz napomenu kako su modri u toj utakmici zaigrali s nekolicinom starijih igrača. Uz perjanice Biuka i Ljubičića, momčad koju uspješno vodi Marijan Budimir, su i godinu mlađi Dino Klarić, Ivan Ćubelić i Marko Brkljača, kome je tek 16.

Biuk i Ljubičić su dakle za "nagradu" stigli na Brač, a novinari su "kažnjeni" što ih, kao što je to do sada bilo uobičajeno, ne mogu predstaviti javnosti. Novi predsjednik Lukša Jakobušić naredio je potpunu obustavu svih istupa u medijima i bit će ustrajan u tome sve dok se rezultati ne poprave. Tako će i novinari, a time i navijači, ostati uskraćeni za dojmove i razmišljanja nadarenog dvojca, kao i informaciju oko škakljive teme – njihovih ugovora.

Biuk je prije desetak dana postao punoljetan, a ugovor s Hajdukom veže ga samo do ljeta. Hajduk mu je ponudio novi ugovor, no nadareni mladić još uvijek ga nije potpisao i pitanje je u kojem će smjeru krenuti ta priča. Obzirom da za njega ima jako puno interesa hrvatskih i inozemnih klubova, Hajduk za sada postupa oprezno. Jasno je da Biuk od Hajduka ne može dobiti novac kakav može dobiti od najvećih konkurenata u Hrvatskoj, a kamoli iz inozemstva, ali jednako tako nigdje neće brzo do prilike kao na Poljudu, što mu Hajduk uostalom i pokazuje pozivom na pripreme seniorske momčadi.

Je li Hajduk u svojim unutarnjim previranjima mogao napraviti i nešto više, recimo ponuditi mladom lijevom krilu više od svega 13 seniorskih minuta u B momčadi koja igra u drugoligaškoj konkurenciji, i hoće li to na koncu imati utjecaja na njegovu konačnu odluku, saznat ćemo vrlo brzo, ali da bi njegov eventualni odlazak bio veliki udarac za Hajduk, to sigurno, jer stručnjaci su jednoglasni u procjenama da bi uz pravu priliku i podršku Biuk mogao izrasti u vrhunskog igrača. Pokazuje to svakodnevno i na treninzima u Postirama...

Njemu uz bok je i Marin Ljubičić, moderan brzonogi centarfor koji je u juniorskoj konkurenciji u 15 utakmica zabio 19 golova. Nezaustavljiv je u duelima, zabija objema nogama, glavom... i gladan je golova. Igrač kakvoga Hajduk nije odgojio u svojim redovima odavno. I on je na meti stranih klubova, ali Hajduk je u njegovom slučaju puno mirniji, jer Ljubičića ugovor veže s klubom još godinu i pol dana.