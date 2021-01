Drugi dan priprema Hajduka u Postirama na otoku Braču donio je i prvi jači trening nakon kojeg su igrači teško dolazili do daha. No atmosfera je dobra, nema prigovora, a prednjači Grk Diamantakos koji šalama i zadirkivanjem "odgaja" mlađe suigrače, dok ih najstariji i najiskusniji Caktaš i Kalinić bodre. Nije im lako, pogotovo dvojici najmlađih, Stipi Biuku i Marinu Ljubičiću, njima su ovo prve pripreme sa seniorima, a Biuk je k tome izbio i u prvi plan zbog toga što još uvijek nije potpisao ponuđeni profesionalni ugovor, a navodno ima brojne ponude hrvatskih i inozemnih klubova.

Jutros se radilo po grupama, jedna grupa odrađivala je trkački dio pod paskom kondicijskih trenera, druga je pod nazorom Bore Primorca radila na igri. I tako naizmjenice. Igralo se na dva gola, najprije samo glavom, potom s dva dodira, pa bez ograničenja, postupno sve brže i brže... Jasno je na čemu inzistira Boro Primorac koji trening vodi na tri jezika, uglavnom na engleskom, tu i tamo mu pobjegne koja francuska riječ a onda sve ponovi na hrvatskom. Da ne bi bilo zabune... Za nas koji uživo pratimo sve utakmice Hajduka najveća je misterija koliko dobro igrači barataju loptom na treningu, a na utakmicama je to nešto posve drugo...

- Samo da se tereni malo prosuše – rečenica je koju svi ponavljaju, pogotovo oružari koji brinu o blatnim kopačkama.

- Samo da bude jedan dan bez kiše, i sve će biti u redu. Ove godine su baš nemogući uvjeti, u 20 dana palo je preko 400 litara kiše a niti jedan dan nije zapuhala bura – tumačio je iskusni Đorđo Jurišić, čovjek koji je 30 godina brinuo o terenima SC Polježice.

Uoči dolaska Hajduka na glavni travnjak nitko nije smio ugaziti dva mjeseca a Željko Vladislavić koji kosi terene podšišao ih je na traženje odgovornih iz Hajduka na točno dva centimetra. Ako je vjerovati prognostičarima kiša će prestati i bijelima bi se i te kako mogao isplatiti dolazak na Brač, gdje imaju sve potrebne uvjete, od vrhunskog smještaja i hrane u hotelu koji je otvoren samo za njih, preko uvjeta za rad, do prijeko potrebnog mira. I sve u krugu od 100-200 metara... Obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i činjenicu da su svi hoteli, kafići i restorani zatvoreni, od sumraka do jutra u ovom malom bračkom mjestu vlada potpuni mir.

- Tereni su odlični, pripremljeni su vrhunski, jedino što kišu ne možemo zaustaviti. Ali proći će i kiša, sve za Hajduka – kaže nam Vladislavić, koji je vatreni navijač Hajduka, kao i svi Postirani.

Doduše, zimski mir u koji su utonula Postira ne odgovara mlađima koji se u pauzama između treninga zabavljaju uglavnom igrajući Play station, kao ni Miji Caktašu koji je po četvrti put postao otac i željno iščekuje povratak kući obitelji, ali zato odgovara Umutu Nayiru koji marljivo priprema preostale ispite i uskoro bi trebao diplomirati pravo. I na treninzima je primjetan njegov angažman i trud, a stoperi upravo s njim imaju najviše muke, kad se "usidri" i leđima primi loptu, nemoguće ga je okrenuti.

Naporni treninzi i teški tereni za sada ne ostavljaju danak na ozljedama,Diamantakos i Umut su se uključili u rad s ostalima, jedino još Darko Todorović trenira odvojeno od momčadi pod nadzorom fizioterapeuta. Svi ostali su u pogonu i jako brinu o oporavku. Osim uobičajenih istezanja nakon treninga, mnogi upražnjavaju hlađenje i opuštanje mišića u moru, što je već prokušani recept. Uobičajeno je da sportaši rashlađuju noge u bačvama s hladnom vodom i ledom, no još je bolja varijanta more, koje je dovoljno hladno, oko 12 stupnjeva, a ima i terapeutske prednosti. Desetak minuta u moru do pasa i s pogledom na vrhove Mosora prekrivene snijegom, i umor u potpunosti nestaje...

Hajdukova delegacija od danas je pojačana za sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa koji je nadgledao trening. Doduše, često su ga prekidali telefonski pozivi, ali prelazni rok je pred vratima i valja ga dočekati što spremniji. Zanimljivo, dva najvrjednija igrača koje može plasirati na tržište, Mario Vušković i Darko Nejašmić su i glavni aduti Bore Primorca, njima iskusni trener daje posebne upute, njima se obraća u želji da nešto prenesu ostatku momčadi, hvali ih, bodri...

Nakon jutarnjeg treninga Nikoličius se zadržao u dužem razgovoru s Primorcem, i njima dvojici će trebati vrijeme da se upoznaju i dogovore daljnju suradnju. Bilo u trenutnim ulogama, ili, ako Nikoličius dogovori novog trenera, ono na relaciji sportski direktor – voditelj Akademije, na koju bi se Primorac treba vratiti...A Nikoličiusa čekaju i razgovori s igračima kojima istječu ugovori, kao i onima kojih se želi riješiti. Najavio je kako od aktualnog kadra vidi 14 igrača za iduću sezonu, svi ostali će mu morati dokazati da vrijede...