Hajduk ima više članova nego Dinamo, Zvezda i Partizan skupa te je u top 15 na svijetu!

S obzirom na to da klub slavi 112 godina u 2023. godini, neka naša ciljana brojka bude 112.000 članova! Mislim da je to nemoguće, ali mi smo toliko puta pokazali da pomičemo sve granice, pa možemo postaviti tu brojku od 112.000 članova pred sebe da nas sve zajedno motivira.

Kazao je to početkom godine Hajdukov predsjednik Lukša Jakobušić.

A onda je, malo po malo, broj pretplatnika došao do čarobne brojke od 100.000. I to baš četiri dana prije najvećeg derbija s Dinamom, na krcatom Poljudu.

Rekord je Hajduk davno probio. I svoj i hrvatski, pa i šire. A što brojka od 100.000 članova znači pokazuje činjenica da je time hrvatski velikan među 15 u svijetu!

Real ima manje od 100.000 članova

Na vrhu je Bayern s, prema ovogodišnjim podacima, 300.000 članova. Benfica je prošle godine imala 262.026 članova, Borussia Dortmund je ovoga ljeta imala 175.000, a Schalke 174.000, dok je Barceloninih članova prošle godine bilo 170.000. Eintracht ih ima 130.000, Köln 127.376, HSV 100.000...

Sporting je u studenom 2021. imao 117.623 člana, Porto 2020. njih 137.750, dok su u rangu Hajduka Real i Juventus! Juve se pohvalio sa 111.000 članova, ali još 2014., dok nakon toga nema podataka. A Real 93.176 iz 2019. godine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Engleski klubovi tome ne pridaju pažnju, oni najveći u privatnom su vlasništvu te imaju rasprodane gotovo sve sezonske ulaznice, što je navijačima i klubovima važnije od broja članova. Manchester United je prema podacima iz 2015. imao 150.000 članova, za Liverpool, City, Arsenal i Chelsea podataka ni nema.

Ni talijanski velikani ne trgaju se u prikupljanju članova, zato su podaci za Juventus stari, a za Milan i Inter ih ni nema.

Južnoamerikanci su visoko

Južnoamerički velikani visoko su na listi, ali su i u njihovom slučaju podaci dosta stari. Tako je Boca Juniors 2017. imala 315.000 članova, River Plate 2018. njih 273.330, a Vasco da Gama u istom razdoblju 176.000.

Gledamo li regiju, Hajduk je uvjerljiv broj jedan. Štoviše, Dinamo, Crvena zvezda i Partizan, koji su debelo iznad Željezničara, Sarajeva, Vardara, Olimpije, Maribora..., nemaju ni zajedno članova koliko ih ima Hajduk.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Dinamo ih ima 35.000, Zvezda 25.000, a Partizan manje od 10.000. Neki će reći da su Splićani 'ucjenjivali' navijače da se moraju učlaniti u klub ako žele kupiti ulaznicu makar za jednu utakmicu, što i jest trajalo koji mjesec, ali isto tako je Dinamo napravio akciju učlanjenja kako bi povjerenici iz redova navijača dobili mjesto u skupštini kluba i na taj račun je brojka nabubrila blizu rekordnih 40.000, koliko je zagrebački velikan imao 1982.

I Slaven i Istra gledaniji od Partizana

Gledamo li popularnost na društvenim mrežama, tu od ex-Yu velike četvorke najbolje stoji Zvezda (787.000 na Facebooku i 602.000 na Instagramu), slijedi Dinamo (591.000 plus 414.000) pa Partizan (442.000 plus 232.000) pa Hajduk (340.000 plus 245.000).

Ali gledajući posjećenost utakmica, opet se poredak okreće i Hajduk je na vrhu. Splićane je ove sezone na Poljudu pratilo u prosjeku 24 tisuće gledatelja, a ukupno je Hajduk na svim utakmicama prosječno gledalo 15 i pol tisuća ljudi. Dinamo ove sezone u prvenstvu gleda prosječno 7300 ljudi, Zvezdu 10.000, a Partizan manje od 3000 pa su gledaniji od njega i Rijeka, Osijek, Slaven Belupo, Istra, Varaždin, Zrinjski, Željezničar, Široki Brijeg...