Nakon dovođenja Paola Tramezzanija predsjednik i sportski direktor Hajduka, Lukša Jakobušić i Mindaugas Nikoličius, najavili su kako im je primaran cilj plasman u Europu, bez obzira ostvarili ga kroz prvenstvo ili kup. Na oba kolosijeka koja vode prema Europi stajala im Gorica, a prvi ogled s "crnom mačkom", koju nikad nisu pobijedili na gostovanju, Hajduk je prokockao.

Ni na šestom gostovanju kod Gorice nisu upisali pobjedu, tek remi 1-1 i sada opet dijele četvrto mjesto na prvenstvenoj ljestvici s Rijekom, ali su ostali na praktično nedostižnih 15 bodova iza trećeplasirane Gorice. Na stranu što Hajduk ima i dva susreta manje, ali Goricu će biti nemoguće dostići u preostalih 13 utakmica, i ako žele vidjeti Europu iduće sezone, Hajduk će morati ili osvojiti Kup, ili se nadati da će na koncu ipak biti bolje plasirani od Rijeke, koja u tom slučaju ne smije osvojiti Kup.

Trener Hajduka Tramezzani nije večeras previše mijenjao, ostao je vjeran impostaciji s tri igrača otraga, izostanak pouzdanog Marka Fossatija u veznom redu nadoknadio je Janijem Atanasovim, dok je ozlijeđenog Umuta Nayira u napadu zamijenio Brazilac Jairo, koji je statistički najbolji učinak u karijeri ima upravo protiv Gorice. U deset ogleda s Velikogoričanima Jairo je zabio šest golova i upisao jednu asistenciju, no danas je bio uvjerljivo najlošiji u redovima Hajduka, a nije da nije imao dosta konkurencije. Tramezzani se nadao kako će Jairo izašao iz golgeterske krize nakon dva gola Zagrebu u Kupu, no zicer koji je Brazilac danas promašio nakon lijepe asistencije Kačaniklića bilo je lakše zabiti nego promašiti. I on, i Todorović nakon njega...

U dva zadnja prijelazna roka Hajduk je propustio prodati Jaira, najprije u Kazahstan a onda i Dinamu, nadali su se da će im Brazilac pomoći golovima, a na koncu su ostali i bez golova i bez eura, jer Jairo je u ovoj sezoni potpuno neprepoznatljiv. Ništa mu nije polazilo za rukom, za razliku od druge "zamjene" Atanasova, koji je krajem prvog poluvremena zabio izjednačujući gol na lijep ubačaj Livaje. Prethodno je nespretni Mujakić jedan bezazleni ubačaj skrenuo u Kalinićevu mrežu za vodstvo domaće momčadi, i to je bilo manje – više sve što smo vidjeli u prvom dijelu.

Gorica je od prve minute gradila igru iz zadnje linije, od noge do noge, strpljivo čuvajući posjed, ne libeći se bezbroj puta vratiti loptu golmanu Ivanu Baniću. Ta je igra zaštitni znak njihovog trenera Siniše Oreščanina, a bodovna prednost nad Hajdukom na prvenstvenoj ljestvici dodatno ih je osiguravala komfornu situaciju da ne moraju napadati i tražiti gol. Pogotovo nakon što im je Mujakić darovao vodstvo. S druge strane Hajduk je radio nekakav pritisak, no bio je to jalov pritisak kojeg se Gorica lako rješavala, a i ono malo lopti koje su bijeli uspjeli oduzeti ili osvojiti nakon ispucavanja obrane Gorice, nisu znali ni zadržati a ni pretvoriti u nešto opasnije u kontra napadima jer su u napad stizali s malim brojem igrača. Za očekivati je bilo da Hajduk, kome je nasušno trebala pobjeda, zaigra s puno više rizika, no to nismo vidjeli i bit će zanimljivo čuti od Tramezzanija zbog čega....

U drugom poluvremenu igrala se šahovska partija na sredini terena, tek su dvije pogreške obrana otvorile prilike za gol, no Jairo i Todorović, kao što ste već pročitali, upropastili su Hajdukovu, dok je Lovrić umjesto mreže pogodio vratnicu Kalinićevog gola.

Gorica tako i dalje ostaje Hajdukova "crna mačka". Ne samo da u šest susreta na gostovanju u Velikoj Gorici bijeli nikad nisu slavili, nego ih je Gorica u jesen 2019. godine i pogurala u spiralu negativnih rezultata, potom i smjena i zaokreta koji su klub i doveli u trenutnu nezavidnu situaciju, iz koje se pokušavaju izvući svim silama. Bilo je to prije točno 500 dana, Gorica i Hajduk odigrali su prvenstveni i kup ogled u četiri dana, baš kao što će odigrati i ove godine. Momčad koju je tada vodio Damir Burić na put je otišla s prvog mjesta na prvenstvenoj ljestvici, pobjedom bi sačuvali prednost nad Dinamom koji je, istina, imao i dva susreta manje, a imali su i velike ambicije u kupu. No, u razmaku od tri dana Gorica je dva puta slavila s po 2-1, ponajviše zahvaljujući Kristijanu Lovriću koji je dalekometnim šutevima izbušio Josipa Posavca, i Hajdukovi planovi i snovi srušili su se poput kule od karata.

U utorak ćemo gledati još jedan ogled istih takmaca, Hajduk će imati i sedmu priliku da upiše pobjedu u Velikoj Gorici. No za razliku od večerašnje utakmice, u utorak ne bi smjelo biti kalkulacija, eventualni poraz će značiti i ispadanje iz Kupa i jedne od dvije mogućnost za ostvarenje konačnog cilja – plasmana u Europu.