Ako je suditi po rezultatima u zadnjih nekoliko godina, Hajduku je bilo lakše dva puta pobijediti Rijeku u gostima, nego što će to biti u dva gostujuća ogleda s Goricom. Jer Hajduk je Rijeku pobjeđivao na Rujevici, a Goricu na njenom terenu još uvijek nije svladao. I ne samo da je nisu svladali, nego ih je Gorica u jesen 2019. godine i pogurala u spiralu negativnih rezultata, potom i smjena i zaokreta koji su klub i doveli u trenutnu nezavidnu situaciju, iz koje se pokušavaju izvući svim silama.

Podsjetimo se, točno 500 dana prije dvostrukog gostujućeg ogleda s Goricom, Hajduk je također odigrao dvostruki gostujući ogled s istim protivnikom. Momčad koju je tada vodio Damir Burić na put je otišla s prvog mjesta na prvenstvenoj ljestvici, pobjedom bi sačuvali prednost nad Dinamom koji je, istina, imao i dva susreta manje, a imali su i velike ambicije u kupu. No, u razmaku od tri dana Gorica je dva puta slavila s po 2-1, ponajviše zahvaljujući Kristijanu Lovriću koji je dalekometnim šutevima izbušio Josipa Posavca, i Hajdukovi planovi i snovi srušili su se poput kule od karata. Hajduka sada opet čeka dvostruki ogled s Goricom, najprije prvenstveni a onda i Kup, ogledi su to u koje Hajduk mora tražiti pobjedu kako bi sačuvao nadu da će i ove godine zaigrati u Europi.

- Imali smo tjedan dana za pripremu, šest treninga, pripremili smo se dobro jer nas očekuje vrlo važna utakmica. Svi znamo koliko nam to znači.

Gorica je snažna momčad s dobrom obranom?

- Velika je razlika na ljestvici i to vam govori koliko su dobri kao momčad, ali i kao klub. Gorica u zadnjih nekoliko godina radi jako dobro, naš sportski direktor Mindaugas Nikoličius je bio i njihov sportski direktor. No on je sada kod nas i to je za nas jako dobro. Organizirani su, dobro stoje na terenu, vole igrati preko zadnje linije i preko golmana, dobri su u reposjedu i kontroliraju utakmicu. Brzi su i agresivni.

Na klupi Gorice sjedi bivši trener Hajduka Siniša Oreščanin koji voli imati posjed lopte. Jeste pričali sa sportskim direktorom o njemu i o Gorici?

- Naravno da sam pričao s Nikom o njihovom igri, znam da oni vole kontrolirati loptu, postavljaju se tako da grade igru iz zadnje linije i da iz tog posjeda dolaze u velikom broju u zadnju trećinu terena.

Nema Fossatija u prvoj utakmici, tko će ga mijenjati?

- Mi imamo dosta alternativa za Marka na sutrašnjoj utamici. Danas ćemo odlučiti tko će dobiti priliku. Po kvaliteti i načinu kako igraju u obje faze su to Nejašmić i Jurić, a ako budemo mijenjali stil igre, tu je i mladi makedonski reprezentativac Atanasov.

Planirate li zbog izostanka Fossatija mijenjati impostaciju ili će to biti "figura za figuru?

- Probat ćemo nekoliko opcija, s četiri igrača iza, s dva zadnja vezna, s dva napadača... Vidjet ćemo, pokazali smo da možemo igrati u različitim formacijama i različitim ulogama za neke igrače.

Tko je najopasniji igrač Gorice?

- Imaju dosta dobrih igrača, brzih, iskusnih, internacionalaca... Ne bih spomenuo jedno ime, nego cijelu momčad, čak i ovi koji ulaze s klupe su kvalitetni. Treba biti jako dobar u fazi obrane, kao i u prošlim utakmicama kad smo dali malo prilika protivnicima.

Pripremate li posebnu obranu za Lovrića, možete li ga spremiti u "ćibu" (krletku op. p)?

- Ne, nećemo se prilagođavati njemu.

Dvije su utakmice protiv Gorice, druga je po svemu važnija. Hoćete li skrivati nešto u prvoj, ili ćete igrati maksimalno?

- Mi smo koncentrirani na svaku utakmicu. Momčad je navikla igrati u ritmu dvije utakmice tjedno. Razmišljamo samo o prvoj utakmici, profesionalci smo i tako se pripremamo. Svaka je važna i svaka je ispit za momčad i za mene kao trenera. Ovo je za nas ispit, a ispiti se inače pripremaju jedan po jedan, tako ćemo pristupiti i ovoj utakmici.

Gorica je momčad koja igra fizički. Možete li se adaptirati na takvu utakmicu i da vaši plemeniti igrači poput Livaje neće imati zaštitu sudaca?

- Oni su jaki i agresivni, to je njihova karakteristika i to mi se sviđa, kao i način na koji igraju. Mi moramo biti takvi u duelima. Nogomet je kontaktni sport, i mi se moramo prilagoditi takvom stilu igre na svakoj utakmici.

Jairo je zabio šest golova Gorici i jedan je od najboljih igrača u ligi kad su u pitanju dobiveni dueli. Je li on u kombinaciji da krene od početka utakmice i može li igrati kao centralni napadač?

- Možda je njegova pozicija centralnog napadača bolja nego na krilu, pogotovo u gostima, ima šansi da sutra počne od prve minute...

Umut i Diamantakos imali su problema s mišićima, kakvo je njihovo stanje i hoće li zaigrati sutra?

- Umut je radio odvojeno od momčadi dva dana i bit će u konkurenciji za utakmicu, a Diamantakos još uvijek nije u konkurenciji.