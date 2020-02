Hajduk je Krletova mušterija! Slabijom nogom u same rašlje

Imao je Hajduk remi s igračem manje do 88. minute premda je bio znatno lošiji protivnik cijelu utakmicu. Čak je imao i dvije sjajne prilike netom prije nego je Ivan Krstanović (37) zabio bombu za pamćenje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvo je Jradi promašio nemoguće kada je poslije sjajno servirane lopte Jaira pucao na prazan gol, ali mu se s leđa sjurio Paracki i uklizao u blok, a zatim je Vučur pogodio stativu.

Kada ne zabiješ, primiš. I još jednom se tvrdnja pokazala točnom. Već u idućoj akciji Ivan Krstanović primio je loptu, namjestio se na slabiju lijevu nogu i odapeo bombetinu s 25 metara. Posavec se ispružio koliko je mogao, čak je i dirao loptu, no nije mogao puno. Fenomenalan udarac sjeo je na pravo mjesto i Slaven je zasluženo stigao do vodstva.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Skočili su svi gledatelji u Koprivnici, potrčala je Slavenova klupa, a Krstanović je zabio, za sada, golčinu kola. Vjerojatno će biti i među kandidatima za gol sezone.

I čini se da mu je Hajduk najdraža mušterija. Sada je to i službeno. Stasiti napadač tijekom karijere Hajduku je zabio čak 13 golova dok je Lokomotiva ostala na drugom mjestu. Njoj je postigao 12.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Krle je Hajduku zabio po tri u dresu NK Zagreba i Dinama, po dva dok je igrao za Rijeku, Lokomotivu i Slaven Belupo te jedan u dresu Zadra.

- Neću izdvajati niti jedan gol koji mi je posebno drag protiv Splićana. Svi su mi jednako dragi, baš kao i ostali golovi u karijeri. Ne pravim razliku između toga - rekao je napadač Slavena u listopadu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ovim golom stigao je do brojke od 97 postignutih u HNL-u i nalazi se na šestom mjestu vječite ljestvice najboljih strijelaca hrvatske lige. Nedostaje mu još jedan da bi se izjednačio s Tomislavom Ercegom, koji je zabio 98, te ušao u top 5.

- Da, znam, vodim evidenciju, nadam se da ću uskoro doći do tog jubileja, to će biti velika stvar. Sigurno će s prijateljima i obitelji biti fešta, morat ću častiti kad dođem do stotoga gola.

Koprivničani su ovom pobjedom ostali na sedmom mjestu HNL-a, ali su dodatno pobjegli od opasne zone. Hajduk je ostao drugoplasirani s 41 bodom.