EVO ŠTO IH ČEKA

Hajduk je nositelj u pretkolu EL: Ovo su mogući protivnici 'bilih'

Hajduk Split postao nositelj u kvalifikacijama za Europa ligu! Craiova pomogla pobjedom nad Clujem

Hajduk je osigurao status nositelja u prvom kolu kvalifikacija za Europa ligu nakon što je Craiova uvjerljivo pobijedila Universitateu Cluj 5-0 i osvojila naslov rumunjskog prvaka u pretposljednjem kolu. To za Hajduk znači da  je matematički potvrđeno kako će Universitatea Cluj završiti druga na kraju prvenstva nakon kiksa trećeplasiranog CFR Cluja u subotu. 

 Universitatea Cluj ima manji europski koeficijent od Hajduka pa je Splićanima bilo potrebno da Universitatea Cluj izbori kvalifikacije za Europa ligu kao drugoplasirana ekipa Rumunjske kako bi oni bili nositelji. 

 

Iako je poznato da je Hajduk nositelj, još nisu poznati svi protivnici i taj popis ovisi i o finalu Europa lige između Aston Ville i Freiburga, koje se igra 20. svibnja.

Ako Europa ligu osvoji Aston Villa, doći će do UEFA-inog rebalansa pristupnih lista jer je engleski klub već kroz Premier ligu osigurao plasman u Ligu prvaka. U tom slučaju prvo kolo kvalifikacija za Europa ligu igrat će samo 12 klubova.

Tada bi Hajduk imao šest potencijalnih protivnika, a četiri sigurna nenositelja trenutačno su:

IF Vestri (Island)
Derry City (Irska)
Aluminij (Slovenija)
Universitatea Cluj (Rumunjska)

Ako Freiburg osvoji Europa ligu, tada će u prvom kolu kolu kvalifikacija za Europa ligu sudjelovati 16 klubova. Tada su pet nenositelja:

IF Vestri (Island)
Derry City (Irska)
Aluminij (Slovenija)
Universitatea Cluj (Rumunjska)
Vojvodina (Srbija)

Preostala tri nenositelja najvjerojatnije bi bili Žilina (Slovačka), Hammarby (Švedska) i pobjednik kupa Bugarske, odnosno CSKA Sofija ili Lokomotiv Plovdiv.

