Splićanka je oblinama pokorila svijet. Pogledajte njenu tajnu

Lara Santini (29) iz Splita osvojila je svijet bodibildinga: četverostruka je svjetska i trostruka europska prvakinja, a danas gradi karijeru u Dubaiju
Lara Santini (29), Splićanka koja živi u Zagrebu i Dubaiju, Hrvatsku je upisala na svjetsku mapu bodibildinga. Četverostruka svjetska, trostruka europska i dvostruka nacionalna prvakinja u wellness fitness kategoriji, danas gradi uspješnu karijeru kao fitness trenerica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
| Foto: Instagram
Lara Santini (29), Splićanka koja živi u Zagrebu i Dubaiju, Hrvatsku je upisala na svjetsku mapu bodibildinga. Četverostruka svjetska, trostruka europska i dvostruka nacionalna prvakinja u wellness fitness kategoriji, danas gradi uspješnu karijeru kao fitness trenerica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. |
Foto: Instagram
Lara Santini (29), Splićanka koja živi u Zagrebu i Dubaiju, Hrvatsku je upisala na svjetsku mapu bodibildinga. Četverostruka svjetska, trostruka europska i dvostruka nacionalna prvakinja u wellness fitness kategoriji, danas gradi uspješnu karijeru kao fitness trenerica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je danas sinonim za fitness, Larin sportski put počeo je u gimnastici i atletici. Kao i mnoge sportašice, nakon završetka natjecateljske karijere u tim sportovima i odlaskom na Kineziološki fakultet u Zagrebu, posvetila se vježbanju u teretani.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prirodni natjecateljski duh i ljubav prema izazovima brzo su je odveli korak dalje. Privukao ju je bodibilding, odnosno wellness fitness kategorija koja naglašava ženstvenost i skladnost tijela s dominantnijim donjim dijelom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin ulazak na scenu bio je eksplozivan. U prvoj natjecateljskoj godini, 2019., pobijedila je na svih šest natjecanja na kojima je nastupila. U samo nekoliko mjeseci postala je apsolutna juniorska, a potom i apsolutna seniorska prvakinja svijeta, ostvarivši pritom rijetko viđen uspjeh - na oba je prvenstva dobila savršeni zbroj bodova, što znači da joj je svih devet sudaca dodijelilo prvo mjesto.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Time je sa samo 22 godine postala najtrofejnija hrvatska natjecateljica u povijesti ovog sporta. Put do vrha nije bio bez prepreka, uključujući i nesuglasice s tadašnjim vodstvom saveza koje je dovodilo u pitanje njezin nastup, no Lara je sve nedaće prebrodila i vratila se kući sa zlatom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Uvijek govorim kako je jedno osvojiti, a drugo obraniti naslov. Tako da definitivno najviše značaja ima obrana svjetskog i europskog zlata drugu godinu za redom - izjavila je jednom prilikom, potvrdivši mentalitet istinske prvakinje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Godine provedene u vrhunskom sportu naučile su je da sluša svoje tijelo. Iako je nekada trenirala šest puta tjedno, ponekad i dva puta dnevno, a svaki gram hrane precizno vagala, danas njeguje znatno opušteniji pristup.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin tjedan sada uključuje dva do tri treninga s utezima u teretani, povremeni kardio, dva treninga plesa i duge šetnje kojima održava aktivnost. Sličnu filozofiju primijenila je i na prehranu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Kao netko tko je proveo četiri godine važući hranu, prešla sam na nešto ‘opušteniji’ pristup. Trenutno sam u fazi gdje ne brojim kalorije, tj. ne brojim sve. Pristup 70/30 gdje u danu imam tri do četiri obroka, od njih dva budu izvagana, a preostali dio obroka jedem "odokativno" - otkrila je Lara u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unosi između 2000 i 2300 kalorija dnevno, fokusirajući se na nutritivno bogate i cjelovite namirnice. Ne izbjegava niti jednu skupinu hrane, pa tako ni ugljikohidrate, za koje smatra da su nepravedno demonizirani. Ključ je, kaže, u ukupnom kalorijskom unosu, a ne u eliminaciji pojedinih makronutrijenata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin jelovnik je jednostavan i praktičan: za doručak često jede zobenu kašu ili tost s avokadom i jajima, ručak je rezerviran za proteine poput mesa ili ribe s rižom ili krumpirom, a večera je laganija, često proteinska palačinka ili omlet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon završenog fakulteta i ostvarenja sportskih ciljeva, Lara je osjetila da je zapela u rutini. Želja za životom u inozemstvu, koju je gajila od djetinjstva, postala je sve jača. U dvoumici između Amerike, Australije i Dubaija, presudila je praktičnost - pet sati leta do Hrvatske i mala vremenska razlika.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Trebala mi je promjena, izazov, nešto što će me potaknuti da rastem. Shvatila sam da je udobnost, ta naša "zona komfora", često lažna sigurnost koja nas može ograničiti. Ne želim se jednog dana naći u situaciji da žalim za propuštenim prilikama ili se pitam "što bi bilo da…" - objasnila je svoju odluku o preseljenju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prilagodba na novu kulturu prošla je glatko, a Dubai joj je pružio savršen balans između posla i užitka. Kao osobna i online trenerica, brzo je izgradila bazu klijenata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svakodnevica joj je, kaže, efikasna i ugodna, s brojnim uslugama koje joj olakšavaju život i omogućuju da se maksimalno fokusira na posao. U manje od godinu dana uspjela je izgraditi stabilnu klijentelu za privatne treninge i unaprijediti svoju online platformu. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram