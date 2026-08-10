Splićanka je oblinama pokorila svijet. Pogledajte njenu tajnu

​- Trebala mi je promjena, izazov, nešto što će me potaknuti da rastem. Shvatila sam da je udobnost, ta naša "zona komfora", često lažna sigurnost koja nas može ograničiti. Ne želim se jednog dana naći u situaciji da žalim za propuštenim prilikama ili se pitam "što bi bilo da…" - objasnila je svoju odluku o preseljenju. | Foto: Instagram