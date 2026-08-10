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FOTO: NAJTROFEJNIJA HRVATICA

Splićanka je oblinama pokorila svijet. Pogledajte njenu tajnu

Lara Santini (29) iz Splita osvojila je svijet bodibildinga: četverostruka je svjetska i trostruka europska prvakinja, a danas gradi karijeru u Dubaiju
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Splićanka je oblinama pokorila svijet. Pogledajte njenu tajnu
Lara Santini (29), Splićanka koja živi u Zagrebu i Dubaiju, Hrvatsku je upisala na svjetsku mapu bodibildinga. Četverostruka svjetska, trostruka europska i dvostruka nacionalna prvakinja u wellness fitness kategoriji, danas gradi uspješnu karijeru kao fitness trenerica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. | Foto: Instagram
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Lara Santini (29), Splićanka koja živi u Zagrebu i Dubaiju, Hrvatsku je upisala na svjetsku mapu bodibildinga. Četverostruka svjetska, trostruka europska i dvostruka nacionalna prvakinja u wellness fitness kategoriji, danas gradi uspješnu karijeru kao fitness trenerica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. | Foto: Instagram
Komentari 5

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