Novi klinci nose igru Hajduka, postava je mlađa od 25 godina, Brajković, Hrgović i Pajaziti su odigrali četiri, Durdov, Mlačić, Sigur i Skoko po tri, Pukštas dvije te Capan i Skelin po jednu utakmicu. Svi su mlađi od 23!
Hajduk je ovim putem trebao krenuti prije dvije godine
Ako do kraja ogolimo noviju povijest Hajduka, u zadnjih desetak ili nešto više godina, ispada da se sve svodi na dva različita pogleda na vođenje kluba, koji se u gotovo pravilnim razmacima izmjenjuju.
