Hajduk je pod vodstvom Lukše i Nike postao 'simpatičan gost' s kojim se Dinamo lako poigrava.

Desetkovani Hajduk nije se uspio othrvati puno snažnijem i boljem Dinamu. Najgore od svega je to što konačnih 4-0 uopće nije realan odnos snaga i onoga što smo vidjeli na maksimirskom travnjaku, pobjeda Dinama mogla je biti izražena i s puno više golova razlike. Bila je to škola nogometa od prve do zadnje minute, lekcija iskusne i kvalitetne domaće momčadi nejakim gostima, koji ništa nisu prikazali. Bez ideje, bez želje, bez poštenog prekršaja, pali su "bez ispaljenog metka"...