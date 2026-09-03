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Hajduk je prijavio momčad za Europu. Evo koga vodi Garcia

Piše Luka Tunjić,
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Hajduk je prijavio momčad za Europu. Evo koga vodi Garcia
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Split: Hajduk i Osijek sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Svi koji nisu na popisu, uključujući i moguća pojačanja koje Hajduk možete dovesti do 7. rujna, neće imati pravo nastupa u ligaškoj fazi

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Nogometaši Hajduka ovog su ljeta ostvarili veliki podvig i plasirali se u ligašku fazu Konferencijske lige. "Bijeli" su pobjedom nad Rakowom u doigravanju kvalifikacija izborili europsku jesen, a svo put započinju tek u listopadu, točnije, 15. listopada kada u goste na Poljud dolazi nizozemski velikan Ajax.

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Slavlje Hajduka VIDEO
Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook

Trener Hajduka, Gonzalo Garcia, u četvrtak je objavio popis nogometaša na koje računa u šest utakmica ligaške faze. Podsjetimo, svi koji nisu na popisu, uključujući i moguća pojačanja koje Hajduk možete dovesti do 7. rujna, neće imati pravo nastupa u ligaškoj fazi.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Podsjetimo, uz Ajax, Hajduk će odmjeriti snage u Švicarskoj protiv Thuna, s kojim se Dinamo suočio u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Splitski klub povezat će dva gostovanja, nakon Thuna 22. listopada ide na daleki Gibraltar kod Lincoln Red Impsa, dok će poljudska publika dočekati St. Truidense 26. studenog.

U prosincu Hajduk očekuju utakmice s Nordsjaellandom i Midtjyllandom.

Hajdukov popis:

Golmani: Ivica Ivušić, Toni Silić, Dante Stipica, Davyd Fesyuk

Braniči: Roko Gabrić, Alec Van Hoorenbeeck, Dennis Hadžikadunić, Ron Raci, Dario Marešić, Dario Melnjak, Mathieu Acapandie, Šimun Hrgović, Marino Skelin, Luka Hodak

Vezni igrači: Adrion Pajaziti, Khalil Fayad, Leander Dendoncker, Etnik Brruti, Alberto Del Moral, Anđelo Šutalo, Adam Huram, Illia Kutia

Napadači: Abdoulie "Bamba" Sanyang, Dalisson, Marko Livaja, Michele Šego, Marin Šotiček, Roko Brajković, Carlos Martín

Foto: HNK Hajduk

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