Hajduk je prvi, kreće akcijska prodaja: 'Deset bijelih jaja za 1,50 eura, sve dok smo prvi...'

Hajduk je iskoristio kiks Rijeke i Dinama i odvojio se na prvenstvenoj ljestvici na sedam bodova prednosti, a to je bio znak splitskom poduzetniku Nikši Vrci za novu akciju u njegovom trgovačkom obrtu Nina na splitskom Sućidru, od danas će se karton od deset jaja prodavati po akcijskoj cijeni, za 1,50 eura!

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Podsjetimo, krajem rujna 2019. godine Hajduk je također bio prvi, a njegov veliki navijač, hrvatski branitelj Nikša Vrca, odlučio se na jedinstven marketinški potez. U svom trgovačkom obrtu odlučio je prodavati pakete od deset jaja po akcijskoj cijeni od 9,99 kuna i najavio da će akcija potrajati sve dok Hajduk bude prvi na ljestvici. I tako je i bilo! Akcija je trajala 53 dana, sve dok Gorica nije skinula Hajduk s trona.

Drugi put akciju je Vrca pokrenuo prošle godine, tada je karton jaja prodavao po akcijskoj cijeni od 2 eura, no igra Hajduka se na proljeće raspala i akcija je po drugi put otišla u povijest. Sada kreće u treću akciju, a Vrca se nada da će treća biti i sreća pa je za nju pripremio i doista posebnu ponudu:

- Ovoga puta na akciji nudimo bijela jaja, kako i dolikuje bijeloj boji dresa Hajduka, a deset komada prodajemo za 1,50 euro, što je stvarno dobra cijena. Jaja su bijela i nešto manja zbog toga što ih nose mlade koke nesilice, ali cijena je pristupačna i vjerujemo da će privući navijače Hajduka. Hvala mom dobavljaču Marijanu Podrugu iz Dicma koji me prati, da nije njega teško da bi se ova jaja prodavala ispod 2 eura...- kaže nam Vrca, a na pitanje koliko će ovoga puta akcija potrajati, spremno odgovara:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Koliko traje neka traje, ako treba do bankrota, ha, ha, ha... Šalim se, nadam se da će potrajati što duže, ali neću ništa govoriti i prognozirati jer smo se već opekli. Nema mjesta euforiji, uostalom, ja je i ne osjećam među navijačima i na stadionu. Svi smo nekako mirni, strpljivo i bez velikih najava čekamo svaku sljedeću utakmicu, a o euforiji se priča i piše samo u medijima. I bolje da je tako, idemo utakmicu po utakmicu, pa dokle doguramo...

- Lani smo se opekli, mislili smo da je to ta godina, ove godine se to ne smije ponoviti... Zato ću kazati da je Dinamo i dalje veliki favorit, to uostalom i kladionice prognoziraju... - kaže nam Vrca, koji je zadovoljan načinom na koji Gennaro Gattuso od početka sezone vodi momčad.

- Vidi se da čovjek ok, sviđa mi se kako ga igrači prate, kako on nastupa u javnosti, to je točno onakav trener kakav nama treba, kao da se rodio ovdje u Splitu. Eto, ide i na bradatu aukciju...

Split: Vlasnik trgovine nudi jaja na akciji dok je Hajduk prvi na ljestvici | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, u prvoj akciji Vrca (op. a. s kojih i njegova jaja bili su pravi hit:

- Ma nisam ih mogao dovoziti koliko ih se prodavalo, red se znao protezati i dvadesetak metara ispred kioska. Dolazili su ljudi iz cijelog Splita, ne samo zbog dobre cijene i kvalitetnih jaja, nego i zbog Hajduka. Prodali smo oko 60.000 komada, dakle više od 1.000 komada dnevno. Cijene su bile akcijske, tako da nije ni bilo zarade. Ali nema veze, kamo sreće da je i duže potrajalo. Jutro kad je počela akcija krenuo sam se kući presvući jer sam morao u banku položiti novac od utrška. Nisam ni došao kući, zove me prodavačica i kaže da me čekaju reportažna kola, snimatelji i novinari za izjavu...

Split: Vlasnik trgovine nudi jaja na akciji dok je Hajduk prvi na ljestvici | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vrca je u priču s jajima krenuo posve slučajno:

- Svaki mjesec imao sam akcijsku prodaju "deset najjeftinijih proizvoda u gradu". Dogovarao sam akcije s dobavljačima, molio popuste i odricao se zarade, samo da zadržim kupce. Ljudi su dolazili, govorili su da je kod Vrce jeftinije nego u tvornici... I tako je došao red i na jaja. Proizvođač me zamolio da nalijepim njegov plakat na kiosk, da ga barem reklamiram kad već nema nikakve zarade... I gledam ja taj plakat, stavim cijenu 9.99, a na plakatu piše "akcija traje" i dvije prazne rubrike "od - do"... Mislim se što ću napisati, pogled mi padne na novine i naslov "Hajduk prvi", i ja napišem "Dok Hajduk bude prvi". Eto, tako je bilo, sve ostalo je povijest.