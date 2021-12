Raspoloženje u momčadi je odlično bez obzira na to što nažalost nećemo imati neke igrače na raspolaganju. Vodimo 22 zdrava igrača i siguran sam da će svaki koji dobije šansu dati sve od sebe da pokušamo dobiti utakmicu. Raduje nas da smo akteri derbija pred rekordno popunjenim Poljudom, započeo je prije nedjeljne utakmice protiv Hajduka trener Osijeka Nenad Bjelica.

U posljednjem kolu ove sezone na Poljudu će se pred punim tribinama sučeliti prvo i četvrtoplasirana momčad HNL-a, a splitski 'bili' će imati podršku punih tribina. Prvo i četvrto mjesto dijeli pet bodova i utakmica manje.

- Svi smo u nekoliko bodova, Dinamo i Hajduk još imaju zaostale utakmice. Svaki derbi, bez obzira tko igra, bit će dobro popraćen uz veliki pritisak. Čestitamo Hajduku na odluci da po popularnoj cijeni puste navijače na tribine, to govori o tome koliko cijene svoje navijače. Volimo se takmičiti protiv najboljih, a Hajduk je sigurno jedna od najboljih momčadi HNL-a - osvrnuo se Bjelica pa prokomentirao protivnika:

- Imaju pojedinca u Livaji koji može individualnom kvalitetom riješiti utakmicu, velika su očekivanja i naravno da će biti pod individualnim pritiskom, ne samo zbog situacije, nego zbog svega što su uložili u igrači. Konkurentni su u borbi za Ligu i Kup i mislim da je to jako dobro za hrvatski nogomet.

No, otkrio je trener Osijeka da neće striktno čuvati Livaju već će se suprotstaviti zamislima Valdasa Dambrauskasa koji zasad radi jako dobar posao na klupi Hajduka.

- On je u ovih šest utakmica u nekim utakmicama mijenjao sustav, donio je mirnoću i spustio loptu na zemlju. To je trener koji je ne samo u Gorici, nego i Ludogorecu pokazao da ima najvišu kvalitetu, a to pokazuje i u Hajduku. Ne zanima nas prošlost, nego samo sadašnjost, a to je nedjelja u 17.30 uz apsolutni fokus na utakmicu, zadatke i tri boda, samo o tome razmišljamo - jasan je osječki strateg.

Osječani su vodeća momčad lige, a samim time i jedni od favorita za naslov prvaka. No, trener Bjelica 'skida' teret sa svojih igrača, ali i ističe da s trenutno mnogo bolje nose s odgovornošću nego prije godinu dana.

- Mi nismo nikakav favorit, već sam to rekao prije dva mjeseca dok nismo bili prvi. Svi drugi klubovi su favoriti za titulu zbog svega, a mi smo tu da im pomrsimo račune. Napomenuo sam o jačini, povijesti kluba, utjecaj u Savezu i hrvatskom nogometu, medijska popraćenost tih klubova s kojom se ne možemo nositi, a po infrastrukturi ćemo im biti konkurentni za godinu dana. U ovom trenutku su mnogo veći favoriti od nas, pobjednički gard stvarate godinama, a mi smo to krenuli stvarati. Vidim da ekipi lakše pada biti na prvom mjestu sad nego što im je bilo prošle godine. Želja nam je titula, ali imperativ nikako nije - objasnio je trener Osijeka.

Razmišlja o sustavima za nadolazeći susret, još mora pronaći kombinaciju s obzirom na izostanke, ali ne želi odavati sve - neka to bude svojevsrno iznenađenje za Hajduk. Hajduk je primio samo četiri gola na Poljudu ove sezone, a morat će lijek za to pronaći Bjelica kao što je napravio u zadnjem susretu na Poljudu kad je na početku sezone Osijek slavio 2-1.

Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 19. prosinca, s početkom u 17 sati i 30 minuta. A za kraj se Bjelica osvrnuo i na kontroverzni penal Brune Petkovića i situaciju na utakmici protiv Istre 1961 (2-0).

- Bože moj, svatko iam svoj način. Meni je malo slabo od tog načina šutiranja, ali dobro, što da radim. Ramon je prošle godine zabio četiri ili pet penala, a na kraju je imao četiri ili pet promašaja kad nam mjesto više nije bilo upitno. Iskreno, ne sviđa mi se taj način šutiranja - rekao je Bjelica, a Damjan Bohar zaključio uz smijeh okupljenih:

- Mislim da je najbolje da se zaletiš na loptu, golman ulijevo, lopta udesno i to je to.