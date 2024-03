Hajduk je u subotu morao pasti! Sad se puno lakše diše, Dinamo u srijedu igra za sebe i navijače!

Dinamo je konačno "osvojio" Poljud. I to poslije 3,5 godine ili točno 1295 dana. Zagrepčani su prekinuli niz od šest utakmica bez pobjede u Splitu, najvećeg rivala svladali kod kuće kad je to najviše trebalo. Kad je to bilo najteže, kad se osjećao najveći pritisak. Nogometaši Sergeja Jakirovića nisu oduševili, ali su odradili jednu mušku utakmicu, "ginuli" jedan za drugoga i zasluženo slavili!

POGLEDAJTE VIDEO: Boysi slave na Poljudu

Pokretanje videa... 00:33 Boysi slave pobjedu u Splitu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hrvatski prvak će i u srijedu put Splita, ali subota je bila - "puno važnija". I da ste pitali bilo kojeg navijača Dinama želi li pobjedu u prvenstvu ili ovu u Kupu, vjerujte svatko bi birao - HNL. Jednostavno, priča je drugačija, te dvije utakmice nemaju niti mogu imati "jednaku težinu". Dinamo je Splićane (najvjerojatnije) izbacio iz borbe za naslov, a to u Maksimiru sve veseli.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ne sjećamo se kad su "modri" s takvim pritiskom išli put Splita, kad je Hajduk bio veći favorit u velikom derbiju. No ove subote je sve nekako išlo na Dinamov mlin. Bad Blue Boysi su u jutarnjim satima tajnom akcijom "pobijedili" Torcidu, Dinamova himna pola je sata odzvanjala s razglasa na prepunoj splitskoj rivi. A to "boli" sve prave navijače Hajduka.

Cijelog dana na društvenim mrežama Dinama javljali su se i bivši nogometaši Dinama, svi su živjeli za ovaj trijumf u Splitu. Poruke podrške igračima su slali Modrić, Oršić, Olmo, Gvardiol, Ivanušec, Livaković, Eduardo da Silva, Soudani, Šutalo, Gojak, Benković, Lovren, Jakić, Majer, Tolić, Stojanović, Antolić, Sosa, Etto, Sammir, Andrić, Henriquez, Gavranović..., "pola svijeta" je živjelo za taj "pad" Hajduka.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo je upisao veliku, s psihičke strane, možda i najveću pobjedu u sezoni. I kad su mnogi sumnjali, "modri" su pokazali da su za Hajduk i dalje - razina više. Sada slijedi Kup, pritisak je puno manji, u ovoj utakmici Dinamo može samo dodatno profitirati. Izbacivanje Hajduka iz Kupa bio bi veliki udarac za "bijele", Dinamo bi se dodatno napunio samopouzdanjem za finiš sezone.

Pritiska nema, Bad Blue Boysi će opet napuniti južnu stranu Poljuda, opet biti glasni na splitskoj ljepotici. A igrači? E oni sad mogu igrati bez pritiska, za sebe i svoje navijače. Svjesni kako ih novo "osvajanje" Poljuda može dići u nebesa, kako može dodatno zapaliti ionako probuđenu navijačku scenu u cijelom Zagrebu. I igračima ponuditi još jednu nezaboravnu Macolu.