<p>Razni majstori igrali su za Hajduk na Maksimiru protiv Dinama u HNL-u, ali nitko nikada nije uspio zabiti dva gola. Sve do nedjelje navečer. </p><p>Maestralni <strong>Mario Čuić</strong> je za Hajduk debitirao 11. lipnja protiv Istre. Bio je nepoznanica, dečko od 19 godina kojem je Tudor odlučio dati šansu u prvoj momčadi. Samo mjesec dana poslije, ovaj mladić iz Tomislavgrada postao je splitski junak. Bili su u sjajnom preokretu pobijedili Dinamo 3-1, a Čuić je utrpao dva komada. </p><p>Osim toga, srušio je i jedan stari rekord. Postao je prvi igrač Hajduka nakon 8. prosinca 1984. koji je zabio dva gola na Maksimiru. Posljednji koji je to napravio je neponovljivi Blaž Slišković, a sada je istu stvar ponovio sjajni Čuić.</p><p>Pomogao je i Hajduku da sruši golgetersko prokletstvo. Prije 65 godina Splićani su pobijedili 'modre' 6-0 na Maksimiru, što je najveća pobjeda u derbijima, u HNL-u su nekoliko puta zabijali po dva gola, ali baš nikada tri. Posljednji put se to dogodilo 1. ožujka 1987. godine kada je završilo 3-3. Tada su za Hajduk zabijali Deverić, Vulić i Asanović. A posljednji put kad su 'modri' izgubili u Maksimiru i primili tri gola od Hajduka je bilo 1961.</p><p>Hajduku se Čuić pridružio još kao 14-godišnjak 2015. i prošao nekoliko uzrasnih kategorija, a od ove zime bio je u drugoj momčadi pod vodstvom <strong>Marija Despotovića</strong>. U Drugoj HNL je u tri utakmice zabio dva gola, Croatiji iz Zmijavaca i Kustošiji.</p><p>Najstariji je od petero djece u nogometnoj obitelji. Otac Tomislav bio je nogometni sudac, brat Filip također je u Hajdukovu omladinskom pogonu, a druga dvojica braće igraju u Tomislavgradu. Mario je već potpisao profesionalni ugovor koji vrijedi do ljeta 2024.</p><p>Na Poljudu je rođen novi dijamant. Prije sedam godina Mario Pašalić je na Poljudu zabio dva gola Dinamu, a poslije se i prodao u Chelsea. Čuić je igrač u razvoju i pitanje je kako će teći njegova karijera. Ali ako se po jutru dan poznaje, Splićani će dobiti novu zvijezdu. </p>