Hercegovac je srušio Dinamo: Tata je sudac, i brat u Hajduku

<p><strong>Mario Čuić</strong> (19), momak iz mjesta Brišnik pokraj Tomislavgrada u Hercegovini, no rođen u Splitu, prije mjesec je debitirao za Hajduk u pobjedi nad Istrom, a sad je srušio Dinamo - i to na Maksimiru!</p><p>Još je na debiju zadovoljio trenera Igora Tudora koji ga je tada iznenadio kada mu je poručio kako će zaigrati, a Čuić mu je mjesec dana kasnije zaista vratio s kamatama.</p><p>'Bili' su slavili 3-2 u nevjerojatnom preokretu, a jedini strijelac u njihovim redovima bio je upravo - Čuić! Zabio je dva gola, a za treći je bio zaslužan igrač 'modrih', Theophile.</p><p>- I ja mislim da smo zasluženo pobijedili. Kad su oni dobili crveni kontrolirali smo do kraja. Nismo imali sreće kod onog drugog gola, ali izvukli smo to na pravi, muški način - rekao je Čuić i prokomentirao kakav je osjećaj:</p><p>- Osjećaj je stvarno poseban, na Maksimiru zabiti dva gola Dinamu, ali ne bih sad o sebi - skromno je rekao mladi talent pa posvetio gol svojoj obitelji i svima koji su uz njega.</p><p>Hajduku se Čuić pridružio još kao 14-godišnjak 2015. i prošao nekoliko uzrasnih kategorija, a od ove zime bio je u drugoj momčadi pod vodstvom <strong>Marija Despotovića</strong>. U Drugoj HNL je u tri utakmice zabio dva gola, Croatiji iz Zmijavaca i Kustošiji.</p><p>Najstariji je od petero djece u nogometnoj obitelji. Otac Tomislav bio je nogometni sudac, brat Filip također je u Hajdukovu omladinskom pogonu, a druga dvojica braće igraju u Tomislavgradu. Mario je već potpisao profesionalni ugovor koji vrijedi do ljeta 2024.</p><p>Ipak, nije to sve! Nogometne rodbine ima i u široj obitelji! Djed s majčine strane preziva se Serdarušić, a ta obitelj u rodbinskom je odnosu s nogometašima <strong>Antom i Josipom Serdarušićem</strong>.</p><p>Može igrati na nekoliko pozicija u veznom redu i obrani, a dobrim igrama u Hajduku zavrijedio je i pozive u mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, gdje ima već 16 nastupa. <strong>Petar Krpan</strong> zvao ga je u selekciju do 17, a <strong>Joe Šimunić</strong> do 19 godina. Zabio je i dva gola.</p><p> </p>