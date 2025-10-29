Hajduk jedva prošao u Kupu, Garcia: Ovo je bio teži trening...

Hajduk je nakon velike borbe i 120 minuta i jedanaesteraca prošao u četvrtfinale Kupa. Cibalia se sjajno borila protiv Hajduka i pružila kvalitetan otpor te su pali tek u raspucavanju s bijele točke. Hajduk je imao posjed i bio bolja momčad, ali prema naprijed nije kreirao puno te se jako mučio s realizacijom. "Bili" nikako nisu uspjeli probiti odličan blok domaćih, koji su imali nekoliko prilika, a i poništen im je gol u drugom poluvremenu. Odmah nakon utakmice izjave su dali treneri momčadi, prvi je bio Gonzalo Garcia.

Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Teška utakmica i to smo znali da će biti. Očekivali smo da će biti dugačka utakmica, ali ne ovako duga. Imali smo ambiciju, bili smo dobri, kontrolirali smo utakmicu. Nismo primili iz kontre i generalno smo dobro branili kontre, oni su imali jednu priliku. Teško je napadati ovdje, ali kreirali smo prilike te da smo zabili sve bi bilo drugačije. Kako je utakmica odmicala pojavilo se malo nervoze, ali bili smo smireni većinu utakmicei stvarali smo prilike. I bili smo dobri u izvođenju jedanaesteraca - rekao je Garcia pa se osvrnuo na mogući umor igrača uoči Belupa:

- Prvo ćemo doći doma, a onda ide regeneracija. Imamo četiri dana do utakmice tako da imamo dovoljno vremena da se svi odmore. Danas je kao da smo imali jedan težak trening. Skoro 80 minuta baš velikog intenziteta, a ukupno 120. Ali imamo vremena za odmor i fokusirat ćemo se na sljedeću utakmicu.

Vukovar i Cibalia sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Utakmicu je komentirao i trener Cibalije, Tomislav Čuljak.

- Veličanstvena atmosfera. Dobra utakmica i nešto što nama kao klubu fali. Odigrali smo dobro, sve smo taktički ispunili. Znali smo da su dobri. Teren je pogodovao nama da ih možemo opteretiti maksimalno. Ostaje velika žal, penali su lutrija i to je tako. Nisu imali puno prilika, a mi smo imali svoje šanse. Ponosam sam i čestitam svojoj ekipi na zalaganju i ponašanju. Potrtošili smo se, čeka nas Rudeš, ali protiv Hajduka se mora ići do daske i to je normalno - rekao je Čuljak.