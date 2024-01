Hajduk krenuo s pripremama za nastavak sezone: Kale igra za 1 euro! 'Ostalo će ovisiti o njemu'

Trener Hajduka Mislav Karoglan okupio je u srijedu svoje igrače na Poljudu na početku priprema za nastavak prvenstva koje "bili" dočekuju kao jesenski prvaci, što su posljednji uspjeli kad su i zadnji put postali prvaci.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk krenuo s pripremama za nastavak sezone

Pokretanje videa ... Trening | Video: 24sata/Tomislav Gabelic

Prvom treningu Hajduka u 2024. prisustvovali su i novo pojačanje Laszlo Kleinheisler, kao i povratnik Nikola Kalinić.

- Zasad smo doveli Laszla, vratili smo Dominika Prpića s posudbe u Radomlju. To su igrači koje sam htio, upravo smo im poželjeli dobrodošlicu i stvarno sam prezadovoljan - kazao je Karoglan.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kalinić igra za jedan euro

Sportski direktor Mindaugas Nikoličius otkrio je novinarima da je Kalinić potpisao "pro forma" ugovor, prema kojem godišnje zarađuje jedan euro. A o njegovom fizičkoj spremi govorio je Karoglan...

- Nikola je već iskomuniciran puno ranije. Imao je tri-četiri tjedna rada s trenerom . U ovom trenutku je u dobrom stanju. Danas će prvi put raditi dio treninga s loptom, malo ćemo ga adaptirati da ne krenemo prežestoko, ali vjerujem da će on već u drugom ili trećem tjednu ići puno većim intenzitetom. Doveli smo ga da bude džoker s klupe. Za ostalo će ovisiti o njemu i meni.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Karoglanu će ovo biti prve pripreme s Hajdukom u drugom mandatu na klupi splitskog kluba. Prvi je put gasio vatru nakon otkaza Valdasa Dambrauskasu sredinom rujna 2022. i ostao na klupi do kraja godine, kada na Poljud stiže Ivan Leko, kojega je naslijedio prije dva i pol mjeseca. Prvenstvu se vraćaju 28. siječnja derbijem protiv Rijeke, nakon čega slijedi gostovanje kod Osijeka na Opus Areni.

Karoglan: Utakmice protiv Rijeke i Osijeka nisu odlučujuće

- To su bitne utakmice, ali ne i odlučujuće. Ima do kraja 16,17 kola. Maraton je to. Svaka utakmica je najbitnija, tako se pripremamo. Ali da će nešto definirati prva ili druga utakmica... Neće sigurno!

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Svaki trening je bitan jer uvijek kažem da treninzi pripadaju trenerima, a utakmice igračima. Prebitne su mi pripreme i svjestan sam da možemo puno napredovati. Moramo spremno dočekati dvije teške utakmice na startu.

Hajduk je ostao bez Dialla koji se našao na popisu reprezentacije Obale Bjelokosti za nadolazeći Afrički kup nacija, Dario Melnjak oporavlja se nakon teške ozljede, ali neće pod svaku cijenu ići po lijevog beka.

Dolček na izlaznim vratima Hajduka

- Češljamo tržište. Svjestan sam da je ta pozicija deficitarna svugdje. To svi traže. Vidjet ćemo hoćemo li se pojačati. Ne bih želio da to bude nekakva popuna, radije bi da ostanemo na onome što imamo. Hrgović može popuniti tu poziciju, Prpić ne može...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Situacija s Mikanovićem i Dolčekom?

- Mikanović je s nama, Dolček ima virozu. Vidjet ćemo da li će se naći eventualno rješenje. To će sportski direktor bolje komunicirati.

Hajduk može biti i u obrani u i napadu

Želje u novoj godini?

- Želje su kao i svima nama. Ali prvo želim dečkima zdravlje, jer to je ono prvo da budeš zdrav, da možeš konkurirati i pokazati sve. Rekao bih da se možemo popraviti u svim fazama, i obranu i napadu. Nisam zadovoljan tranzicijom, to govorim od početka.