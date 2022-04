Hajduk mora dobiti Goricu, ali i svaku sljedeću do kraja sezone!

Od prvoga dana od kad je sjeo na klupu Hajduka Litavac Valdas Dambrauskas ponavlja mantru kako je važan samo svaki sljedeći susret i kako njegova momčad još uvijek nije napravila ništa te kako je i dalje na ljestvici daleko od vodećih momčadi. Njegove riječi i dalje stoje, s tim da se sada može konstatirati kako je svaka sljedeća utakmica ne samo važna, nego i presudna. Iako je Dambrauskas na klupi Hajduka doživio samo jedan jedini poraz, nekoliko remija u zadnjih pet kola doveli su ga u nezavidnu situaciju da mora pobijediti u svakoj sljedećoj utakmici, a i tada je pitanje hoće li doći u priliku osvojiti naslov. Da, naslov, ma koliko taj cilj danas izgledao daleko, čelni ljudi kluba su ga postavili pred trenera kada je preuzimao momčad.

Slijedom navedenoga Hajduk bi se za Goricu mogao vratiti u staru formaciju, s Livajom kao centralnim napadačem, Biukom i Sahitijem na krilima i Krovinovićem na poziciji "desetke", dok bi Vuković i Fossati trebali osiguravati vezni red. Jedna od opcija je i da Dambrauskas opet zaigra s trojicom u obrani, to mu se pokazalo dobitnom kombinacijom početkom veljače, kada je u gostima deklasirao Goricu s čak 4-0. Bilo kako bilo, pobjeda je za igrače Hajduka imperativ. U prethodne dvije sezone Gorica ih je izbacivala iz kupa, ne bi smjeli dozvoliti da ih sada izbace iz utrke za naslov prvaka te im pokvare fetu u srijedu, kada će krcati Poljud dočekati Dinamo u zaostaloj utakmici. Dambrauskas je uvjeren da neće, bez obzira što Gorica na Poljud stiže u dobroj formi i rasterećena briga oko plasmana.

- Atanasov i Grgić neće sigurno moći sutra, Ferro i Kalinić rade zamjenske treninge i hoće li moći ili ne je više pitanje za liječnike nego za mene. Očekujemo ih uskoro u konkurenciji.

Hoće li Biuk, Čolina, Ljubičić... dobiti više prilika?

- Svi igrači žele više prilika. Mi imamo dubinu, imamo igrače koji su gladni i žele igrati, a vrata se otvaraju kad netko ispadne iz stroja. Ljubičić je ušao u zadnjoj utakmicu i očekujem da do kraja sezone svi dobiju više prilika.

Jeste li korak dalje od titule i ako je ne osvojite hoćete li biti razočarani?

- Ne kontroliram suparnike i ne muči me nesanica zbog njih. Mi imamo važan tjedan, ispred nas su tri važne utakmice a malo je vremena za trening, i zbog toga smo se pripremali ovaj tjedan. Odradili smo nekoliko dobrih treninga i dolazimo spremni u sljedeću utakmicu, a to je Gorica.

Gorica je u komfornoj situaciji, nemaju rezultatski imperativ?

- Takva je liga ove godine, prva četiri kluba se bore za naslov, jedan za opstanak, ostalih pet igraju bez pritiska i mogu razvijati mlade igrače. To je tako...

Novi trener Toplak je stabilizirao Goricu?

- Stari ili novi treneri, stari ili novi igrači..., sve to nose promjene. Mi smo imali nekoliko dobrih utakmica protiv Gorice i isto očekujemo i sutra, bez obzira na novog trenera. Respektiramo sve i svjesni smo da su oni sposobni dobiti bilo koga kad imaju svoj dana. U Splitu i na Poljudu, kao i svi, prilika im je da daju sve od sebe i pokažu se, zato mi moramo biti spremni i pokazati najbolji nogomet koji možemo, a ako to napravimo nemam sumnje u ishod.

Pobjeda bi vam značila i dobru atmosferu uoči srijede?

- Najvažnije je biti koncentriran na utakmicu, što god se dogodi. Ako mi sutra ne napravimo dobar posao, ništa nam neće pomoći za dalje. Mi moramo odigrati najbolje što možemo.

Imate puno igrača s kartonima, hoćete li ih upozoriti na to?

- Samo je važna pobjeda protiv Gorice, ne želim pričati o ničemu drugom. Tri boda i tek nakon toga fokus na srijedu i Dinamo, prije toga ne.

Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Perfektna, kao nikad prije. Borimo se, još je sedam utakmica u prvenstvu i finale kupa. Mi smo profesionalci, plaćeni smo za ovo, sanjamo ovo, i ne razmišljamo o bilo čemu drugom osim o pobjedi u svakoj sljedećoj utakmici. Nekad igraš dobro i ne ostvariš rezultat, nekad ne igraš i osvojiš bodove. Zato je važno svaki trening odraditi najbolje što možeš, samo tako se postaje pobjednik, pobjeđujući sebe. Ono što vidim na treninzima daje mi vjeru i snagu.

Ima li načina da se popravi realizacija?

- Statistika pokazuje da smo morali više zabijati, recimo protiv Šibenika barem pet golova. U nekim utakmicama koje smo dobili 3-4 razlike nismo stvorili toliko prilika kao protiv Šibenika primjerice. Dugoročno to je dobro, ali samo treningom se može popraviti. To pokušavamo na svakom sljedećem treningu. Vjerujemo procesu, ako ovako nastavimo, dugoročno ćemo doći do cilja.

