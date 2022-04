Valdas: Livaja pravi razliku; Računica: Nadam se da će ovaj gol Hajduk odvesti do titule

Nogometaši Hajduka su na mišiće izvukli pobjedu protiv Šibenika na kišovitom Poljudu. Činilo se da će se u Hajdukovu pohodu na titulu dogoditi novi kiks, no Josip Elez se iskupio za raniji kiks pa u 87. minuti lijepo glavom pogodio za konačnih 2-1.

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas prokomentirao je događanja protiv Šibenika.

Koliko ste vi zadovoljni igrom svoje momčadi?

- Pobjeda je pobjeda, prije dva dana sam rekao što očekujem od ove utakmice, jer kao što sam rekao, nakon Osijeka smo bili prazni, pokušavali smo cijeli tjedan dići momčad. A i vrijeme se promijenilo prije samog početka utakmice, pala je kiša i vjetar je zapuhao i to je onemogućilo igru, igračima je trebalo vremena da se adaptiraju. Imali smo dovoljno prilika, ali kako smo primili gol... Možda smo na kraju dana i trebali jednu ovakvu pobjedu u zadnjim sekundama utakmice...

Možete li pojasniti što ste htjeli postići uvođenjem Fossatija i Vukovića?

- Željeli smo više kontrole u sredini. Imali smo loptu, ali nismo bili konkretni, nismo bili konstruktivni. Željeli smo se nametnuti u sredini terena. Utakmicu smo završili snažno, veći dio naših udaraca došao je u tom razdoblju.

Livaja je bio opet najbolji?

- Najbolji ili ne, u većini susreta on je igrač koji radi razliku, koji daje sve za klub, koji pokazuje navijačima emocije i ne treba više pričati o njemu. On je u jako dobroj formi, radi pritisak na protivnika, danas je asistirao, ali i da nije ništa napravio to ne bi promijenilo moje mišljenje o njemu.

Što je s Kalinićem?

- Nadam se da nije previše ozbiljno, vidjet ćemo večeras ili sutra... Ozljede i zamjene su dio igre. Imali smo vremena pripremiti se za zamjenu i dogovor u poluvremenu.

Kako ste vidjeli igru Šibenika?

- U ovoj ligi nema lakih utakmica. Šibeniku je ovo najveća utakmica, protiv najvećeg rivala, u kojoj oni daju 100%. Pokušali su sve, dali su sve od sebe, ali to je ljepota ove lige u kojoj nema lakih utakmica. Vidjeli smo to i ranije, vidjet ćemo i u narednim utakmicama....

Sutra su dvije izuzetno važne utakmice, biste li voljeli da dobiju Slaven i Rijeka?

- Ne želim komentirati druge, moj posao je da vodim moju momčad. Gledat ću sutra obje utakmice, ali sva moja energija bit će usmjerena na idući tjedan, na analizu ove utakmice i pripremu sljedeće.

Trener Šibenika Dean Računica bio je ponosan na svoje igrače.

- Da moja momčad ovako igra protiv ostalih klubova ne bi bilo problema, niti bi bili u ovoj situaciji. Zadali smo dosta muke Hajduku, nismo iskoristili svoje prilike, na koncu, kad se sve zbroji, Hajduk je ipak zasluženo slavio.

Zašto ovako niste odigrali i u ranijim utakmicama?

- Došao sam u nezgodnom momentu, u ne baš sjajnu situaciju. Sada je mjesec dana od mog dolaska, protiv Gorice je bilo nekih naznaka da idemo nabolje, a danas, u ovoj atmosferi i na ovom terenu, ne možeš izgledati loše. Opet se priča o opstanku, 11 je bodova razlike, šest je utakmica, imamo Slaven Belupo i Hrvatski dragovoljac i nadamo se bodovima, vjerujem već u subotu. Pogotovo ako ponovim igru od danas...

Kako ste doživjeli pljesak gledatelja na spomen vašeg imena?

- Nisam čuo pljesak, bio sam u svlačionici, ali mi je drago, uvijek je lijepo doći u ovaj hram nogometa i zato zahvaljujem navijačima.

Biste li željeli biti trener Hajduka jednoga dana?

- A tko ne bi... Ali daleko je to, Hajduk ima svog trenera i nadam se da će ih ovaj gol u zadnjim minutama dovesti do titule.

