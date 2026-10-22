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ZBOG KAZNE

Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona

Piše 24sata,
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Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona
Hajduk pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu protiv belgijskog Saint-Truidena 26. studenog, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura

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Hajduk je objavio da je od Uefe zaprimio službenu odluku o kaznama zbog događaja na utakmici protiv Ajaxa, odigranoj prošlog četvrtka na Poljudu u prvom kolu Konferencijske lige. Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu protiv belgijskog Saint-Truidena 26. studenog, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura zbog neprohodnih stepenica na tribinama.

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Tom je kaznom Hajduk ostao bez milijun eura čistog profita, a riječ je o iznosu između 1.2 i 1.4 milijuna eura dobiti, a kad se odbiju svi troškovi organizacije, zarada je oko milijuna eura, prenosi Tportal

Uefa je splitskom klubu izrekla i uvjetnu kaznu u slučaju da se slični ili isti incidenti vezani s pirotehnikom ponove. Hajduk bi mogao dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica. 

"Svim navijačima jasno poručujemo - u idućim europskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako financijsku tako i reputacijsku. U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike europske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Europa pamtiti", poručili su iz Hajduka. 

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