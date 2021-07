Momčad Hajduk danas kreće na put na drugi kraj svijeta, do dalekog Kostanaya u Kazahstanu, gdje će sutra od 17 sati odigrati uzvratni susret drugog pretkola Konferencijske lige s Tobolom. Hajduk iz prvog susreta u Kazahstan nosi prednost od dva gola pa trener Jens Gustafsson i desni bek Gergõ Lovrencsics susret najavljuju s podjednakom dozom optimizma i opreza..

- Pitali ste me prije prve utakmice bi ili bio zadovoljan rezultatom 2-0 i ja sam vam rekao da bi. Utakmica je završila 2-0, imali smo prilika za još koji gol, ali vidjeli ste da su nam oni prijetili 90 minuta. Jako su dobra momčad, nas čeka jako daleki put, ali napravit ćemo sve da prođemo.

Na koga od važnih igrača na možete računati?

- Svi koji su u prvoj momčadi za nas su važni, na put vodimo 23 igrača, neki su van konkurencije zbog manjih ozljeda. Jedan od njih je Marko Livaja koji ima manju ozljedu i neće biti spreman za ovaj susret. Što se tiče Stipe Biuka, nemam odgovor hoće li on nastupiti ili ne, odlučit ćemo u zadnji trenutak.

Još uvijek niste 100 posto spremni, u procesu ste stvaranja momčadi, imate li dovoljan broj igrača za ritam koji vas čeka?

- Znali smo što nas očekuje i prije početka sezone, novi igrači su nam dolazili, neki nisu bili ni dobro pripremljeni, još rastemo kao momčad, dižemo se i sve mora biti bolje. Nemamo previše vremena, želimo taj proces ubrzati, ne tražim dodatno vrijeme, samo kažem da moramo raditi naporno kako bi taj proces prošao što brže.

Kakav pristup domaće momčadi očekujete s obzirom na rezultat prve utakmice?

- Bilo bi prirodno da budu malo otvoreniji i da nas napadnu. Oni će sigurno biti agresivniji i preuzeti malo više inicijative.

Gergõ Lovrencsics ima iskustvo igranja u Kazahstanu i zbog toga je s puno opreza najavio sutrašnji ogled.

- U europskim kvalifikacijama svaki je susret težak, bez obzira s kim igrali. Imam iskustva, igrao sam već utakmice u kojima smo bili favoriti, pa smo ispadali. Igrao sam u Kazahstanu protiv Zhetysua i nije nam bilo lako, tamo je drugačije vrijeme, drugačija temperatura, dug je put... i treba se dobro pripremiti. Imamo dobro iskustvo iz prvog susreta, moramo znati kako sačuvati tu prednost i pokušati još jednom pobijediti.

U Hajduk ste stigli neposredno nakon Eura, možete li pratiti ovaj naporan ritam od dvije utakmice tjedno?

- Dajem sve od sebe na treninzima i utakmicama, nakon toga radim na oporavku i dobro se osjećam. Došao sam u veliki klub i to me puni emocijama, želim se dokazati, imam snage i vjerujem da se to i vidi na terenu.