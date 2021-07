Jan Mlakar stigao je u Hajduk na početku priprema za ovu sezonu u pomalo iznenađujućem transferu iz engleskog Brightona. Ne toliko iznenađujućem kad je u pitanju njegov dolazak, koliko zbog toga što nije riječ o posudbi, nego o transferu. Mlakara je Hajduk dakle kupio od Brightona pod još uvijek nepoznatim uvjetima, a Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na 2 milijuna eura. Na Poljud je stigao nakon dobre sezone na posudbi u Mariboru, za koji je postigao 14 golova i bio najbolji strijelac lige.

Kako je došlo do vašeg transfera u Hajduk?

- Hajdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius nazvao je mog agenta Amira Ružnića još dok sam igrao za Maribor. Imao sam nekoliko opcija, ali što se tiče mene, brzo sam se odlučio za Hajduk.

Što vas je privuklo?

- Dobra priča. Imao sam dobar filing i nisam puno razmišljao. Teško mi je to objasniti, rekao sam odmah i manageru i sportskom direktoru da je to to, da želim doći, i neka razgovaraju s Brightonom.

Mnoge je iznenadilo to što je u pitanju transfer a ne posudba?

- I to je bila pozitivna stvar u cijeloj priči, tri sezone sam proveo na posudbama i htio sam otići negdje gdje ću igrati za klub čiji sam igrač, i koji će imati interes da igram.

Koliko ste znali o Hajduku ranije?

- Znao sam da je veliki klub, da ima strašne navijače i povijest. Kad se počelo pričati o Hajduku, mnogi su me pitali, ali nisam smio ništa reći. Kad je postalo službeno, dobio sam još i više poruka i upita od navijača Hajduka, puno više nego od navijača Brightona kad sam tamo odlazio. I po tome se vidi veličina kluba.

Kakvi su vam prvi dojmovi?

- Sjajni. Liga je kvalitetna, atmosfera u klubu je super, navijači u velikom broju dolaze na utakmice, stvarno imam dobar osjećaj. Za sad je sve super, samo nam kao momčadi treba još malo vremena da se upoznamo i uigramo.

Je li vam žao što niste dobili priliku zaigrati u Premiershipu?

- Ne, nije, vjerovao sam u ovu priču s Hajdukom i još uvijek vjerujem da će biti uspješna. Mislim da sam mogao igrati i tamo, ali potpisao sam kad jer bio jedan trener, a onda je došao novi koji je imao druge zamisli... Odlazio sam na posudbe u QPR i Wigan, nešto malo sam igrao, ali dolazili su napadači koji su zabijali i nisam ni dobio previše prilika.

Tko je najbolji nogometaš s kojim ste igrali u Engleskoj?

- Eberechi Eze iz Queens Park Rangersa. Jako je brz i lagan s loptom, teško ga je i opisati. Stvarno je dobar igrač.

Imali ste dosta konkurenata?

- Da, Glenn Murray, Neal Maupay, Aaron Connolly, Florin Andone, Danny Welbeck...

Igrali ste i s dosta hrvatskih igrača?

- Pogotovo u Fiorentini gdje su bili Badelj, Kalinić, Milić, Maganjić, Dabro... U Mariboru sam igrao sa Špirom Peričićem, on mi je rekao sve najbolje o Hajduku i o Splitu.

Počeli ste u Domžalama, igrali za Maribor, rano ste otišli od kuće trbuhom za kruhom. Koji je vaš klub?

- Volim Maribor, tamo se osjećam kao kod kuće. A što se tiče ranog odlaska od kuće, naučio sam puno o životu i nogometu, naučio sam se brzo snalaziti i to mi je dobro došlo.

Tko je po vama najbolji slovenski igrač u povijesti?

- Josip Iličić.

A sportaš općenito?

- Luka Dončić, što reći o njemu, sjajan je, svakodnevno ruši rekorde, ujutro kad se probudim pogledam obavezno što je prošle večeri napravio.

Koji vam je cilj u karijeri?

- Da ostanem zdrav, da imam dugu karijeru i zabijam puno golova, da uživam u nogometu i zaigram u nekom klubu iz Liga petice. Ali ne bi bilo loše ni da ostanem u Hajduku cijelu karijeru. Osobno nemam baš klub koji obožavam, kao ni nekog idola, kao mlad nogometaš najviše sam s bratom Maticom pratio Chelsea zbog Drogbe i Lamparda. Stariji brat ne igra nogomet, ali igra mlađi, 15 mu je godina, Luka se zove i igra u napadu Domžala, kao i ja nekad.

Što vam je rekao izbornik Matjaž Kek o dolasku u Hajduk?

- Rekao mi je otvoreno kako stvari stoje u Hajduku i u hrvatskoj ligi, kazao mi je da je to jako kvalitetna liga, ali i da je dosta specifična. Nije on tip koji će kazati što je najbolje za mene. Nakon toga se više nismo čuli.

Očekujete li njegov poziv u reprezentaciju, u rujnu vaša Slovenija gostuje na Poljudu?

- Ako dobro odigram do tada nadam se da će me pozvati.

Počeli ste protiv Lokomotive kao napadač i zabili dva gola, nakon toga više niste zaigrali u toj ulozi nego na krilu. Koja je vaša prava pozicija?

- Kad sam došao u Split popričao sam s trenerom, i on i ja znamo da se najbolje osjećam na poziciji "devetke". Ali bila je specifična situacija pa sam igrao na krilu, a na krilu sam igrao i u reprezentaciji. Za sebe bih rekao da sam napadač, da volim prostor, volim doći po loptu, zagraditi se, napadati dubinu, asistirati... Mogu i glavom zabiti, imam i dobar skok.

Jeste li zadovoljni prošlom sezonom u Mariboru?

- Nakon sezone neigranja u Engleskoj trebao mi je kontinuitet nastupa i na koncu sam to i dobio, a bio sam i prvi strijelac lige. Šteta što nismo bili prvaci, nevjerojatno je kako smo izgubili naslov prvaka u zadnjem kolu. Sezona je bila specifična, četiri trenera su se promijenila u sezoni...

Možete li propušteni trofej nadoknaditi ove godine s Hajdukom?

- Zato sam tu. Stvarno imam dobar osjećaj da će ovo biti jedna jako dobra i lijepa priča.

Imali ste debi iz snova, zabili ste dva gola...?

- Još bi bilo bolje da smo pobijedili! Što se tiče mene, bilo je super, nastojat ću nastaviti s dobrim igrama te golovima i asistencijama pomoći momčadi.

Kako ste vi doživjeli poraz protiv Osijeka?

- U prvom smo poluvremenu držali utakmicu pod kontrolom, imali smo nekoliko prilika, nakon toga smo zabili i gol, ali koštala nas je mala nekoncentracija, primili smo jeftin gol a to nam se ne smije događati. Pričali smo o tome u svlačionici. S porazom nitko nije sretan, ali s obzirom da smo igrali dobro i bili bolji, nema mjesta za paniku, glavu gore i idemo dalje, nastaviti dobro igrati i popraviti sitnice koje su nas koštale poraza. Ja prvi, imao sam lijepu priliku, na žalost lopta me iznenadila...

Je li pobjedom 2-0 protiv Tobola u prvom susretu već riješeno pitanje vašeg prolaska u treće pretkolo Konferencijske lige?

- Nije, i neće nam biti lako u uzvratu. Moramo ići gore s istim pristupom i gardom kao i na Poljudu, kao da je 0-0. Želimo zabiti još koji gol i pobijediti, samo s takvim pristupom ćemo nešto i napraviti.

Jeste li dovoljno spremni za zahtjevan ritam četvrtak - nedjelja?

- Iz utakmice u utakmicu se sve bolje osjećam, specifično je to što se igra dva puta tjedno, ali analize koje rade kondicijski treneri pokazuju da sam blizu optimalne forme

Koliko još može rasti ova momčad?

- Iz utakmice u utakmicu rastemo, kad se uigramo i dobijemo osjećaj gdje se tko nalazi i što može, izgledat ćemo sve bolje i bolje. S obzirom da smo kratko zajedno, mislim da igramo lijep nogomet i da može biti samo bolje.

Jeste li upoznali Split, što vam se posebno sviđa?

- Nisam puno toga još uvijek vidio, uglavnom sam ili u stanu, ili na Poljudu. Bio sam svega dva puta na večeri, jednom s roditeljima i jednom s djevojkom kad smo imali slobodan dan. Jako je vruće i sad kad su utakmice svaka tri dana, uglavnom se odmaram, nemam vremena za šetnje po gradu.

Prepoznaju li vas navijači i susjedi?

- Susjedi još uvijek ne, ali navijači me prepoznaju, evo baš prije par dana u prodavaonici su me neki prepoznali, tražili zajedničku fotografiju... Malo me to iznenadilo, ali znate kako je, Hajduk ima jako puno navijača, i kad zbrojiš dva i dva shvatiš da je to normalno.

U Mariboru ste zabili 14 golova, u HNL ste startali s dva Lokomotivi... S koliko golova bi bili zadovoljni?

- Sa što više, ha, ha, ha... Nije važno tko postiže golove, važno je da mi pobjeđujemo i dobro igramo, golovi će doći sami po sebi. Kad igraš za momčad, to ti se na koncu uvijek vrati, ako gledaš samo kako ćeš zabiti, neće biti dobro.

Dobro govorite hrvatski jezik?

- Snalazim se, nisam ga nikad učio, jedino kad sam kao mali dolazio s obitelji na more, najviše u Umag i po Istri.

Je li vam u rodu poznati TV voditelj Oliver Mlakar?

- Čuo sam za njega, ali koliko znam nismo u rodu. Ima nas puno Mlakara u Sloveniji, ali ne znam nijednog s kojim sam u rodu, a da je poznat.

Imate li neki nadimak?

- Zvali su me Mlaki, ali po prezimenu, ne zbog toga što sam bio mlak.