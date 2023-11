Hajduk nakon 19 godina može biti jesenski prvak ovaj vikend. Evo što se mora poklopiti za to

Imamo najbolju ekipu i zanimaju me samo oni koji vjeruju da možemo biti prvi, rekao je Mislav Karoglan po dolasku na klupu Hajduka.

Bilo je to 24. listopada, dan nakon što je Ivan Leko dobio otkaz i dva dana nakon što je Osijek na Poljudu zadao novi poraz 'bilima'. Oko kluba se nadvio crni oblak i narušio atmosferu. Navijači su zvižducima ispratili bivšeg trenera i igračima jasno poručili da 'ovo nije Hajduk'. Bio je to ključni trenutak koji je mogao donijeti dvije solucije. Klub će potonuti ili će taj krizni trenutak iskoristiti za preporod i povratak na vrh. Na radost navijača, dogodilo se ovo drugo.

Korak po korak, Karoglan je dizao igru i atmosferu, nizao pobjedu po pobjedu i na kraju izjednačio Lekin rekord s početka sezone od pet pobjeda u nizu. Ni u drugom mandatu ne zna za poraz, ima 12 pobjeda i tri remija. Također, jedini je uz Nenada Bjelicu koji je u HNL-u slavio u prvih pet dvoboja.

A euforija se opet rasplamsala. I to s razlogom. Splićani igraju sve bolje, opet su zabetonirali obranu koja prima najmanje golova u ligi, a i napad je konačno proigrao. Ima prijateljski pristup s igračima, razumije ih, stalno razgovara s njima i radi na psihološkom aspektu. To je očito bio i najveći problem momčadi koja ima veliku kvalitetu, no bila je u blokadi. Koju Leko nije znao probiti. I sve je došlo na svoje, igrači su se oslobodili, do izražaja je došla kvaliteta i vide se rezultati.

Hajduk može postati jesenski prvak

Navijači Hajduka sanjaju već 19 godina, kako je rekao i sam Mislav Karoglan, da blagdan svetog Ante (13. lipnja) dočekaju na prvom mjestu. Ako ništa, smiješi im se status jesenskog prvaka, a do njega mogu već u sljedećem kolu!

Hajduk se odvojio na ljestvici s pet bodova više od drugoplasirane Rijeke koja ima utakmicu manje i devet više od Dinama koji ima čak dvije utakmice manje. Ako Splićani slave u sljedećem kolu protiv Gorice na Poljudu i Rijeka ne pobijedi Osijek, Božić će sigurno dočekati na prvom mjestu. Prvi put nakon sezone u kojoj su postali prvaci.

Optimizam je nikad veći na Poljudu. Momčad je i složena da se bori za naslov prvaka, to je primarni cilj ove sezone, ali nitko nije očekivao da će već u završnici polusezone biti ovolika razlika na tablici. Istina, Dinamo ima čak dvije utakmice manje koje će odigrati sljedeće godine, ali momčad Sergeja Jakirovića ove sezone ne ulijeva povjerenje. Jasno je svima da na Maksimiru moraju dobro zasukati rukave i dovesti igrače koji će raditi razliku na terenu. Oni koji su došli na ljeto još ničime nisu pokazali da mogu biti pojačanja, no upravo se u Dinamu nadaju da će pametni potezi u zimski prijelaznom roku biti ključni u borbi za naslov.

Kako god bilo, ovaj Hajduk cilja visoko, izgleda nikad zrelije i konkurentnije u borbi za naslov. Čak 19 godina čiste paučinu s praznih mjesta u vitrini gdje su trebali biti smješteni trofeji državnog prvenstva. Je li vrime?

Raspored do kraja godine

17. kolo

Istra 1961 - Varaždin (1. prosinca, 17:00)

Osijek - Rijeka (2. prosinca, 15:00)

Hajduk - Gorica (2. prosinca, 17:30)

Rudeš - Lokomotiva (3. prosinca, 15:00)

Slaven Belupo - Dinamo (4. prosinca, 17:00)

18. kolo

Lokomotiva - Hajduk (8. prosinca, 17:30)

Gorica - Istra 1961 (9. prosinca, 14:50)

Dinamo - Rudeš (9. prosinca, 17:00)

Varaždin - Osijek (10. prosinca, 15:00)

Rijeka - Slaven Belupo (10. prosinca, 17:10)

19. kolo

Gorica - Varaždin (15. prosinca, 17:00)

Lokomotiva - Istra 1961 (16. prosinca, 14:50)

Rijeka - Rudeš (16. prosinca, 17:00)

Osijek - Slaven Belupo (17. prosinca, 14:30)

Dinamo - Hajduk (17. prosinca, 17:15)