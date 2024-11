Hajduk odgovorio Dinamu: 'Neka naši suci sude derbije, a možemo sve uživo raspraviti'

Ako je suditi po priopćenjima Sudačke komisije, izgleda da su hrvatski suci jedni od najboljih na svijetu. Komisija, iza koje stoji Bertrand Layec koji se vješto skriva od medija, tvrdi kako u posljednja četiri kola nije bilo evidentnih pogrešaka na štetu klubova, ali čini se da baš i nije tako ako pitate glavne aktere. Tako je trener Hajduka Gennaro Gattuso otkrio nakon remija s Istrom (1-1) da su mu četvrti sudac i VAR sudac priznali da je trebao biti penal na Melnjaku.

Pokretanje videa... 00:36 Duel Lawala i Šarlije | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

S druge strane, to se nije svidjelo Dinamu. Izašli su u javnost preko 'neimenovanih izvora' kojima je 'puna kapa kuknjave s Poljuda'. Navodno su u Maksimiru analizirali suđenje na utakmici Hajduka i Istre te došli do zaključka da su Puljani više teže oštećeni od Splićana. Uz to su Hajduku poručili: Ako želite strane suce, recite to glasno i Dinamo će bez zadrške podržati.

Nije dugo trebalo čekati na odgovor s Poljuda kojeg je prenio Dalmatinski portal.

- U Hajduku jesu za strane suce, ali ne u derbijima, nego ako igdje uopće i treba, to su tzv. manje utakmice, a za derbije priželjkuju najbolje hrvatske suce kojima bi to bila odskočna daska i dragocjeno iskustvo za međunarodnu scenu. Ne prihvaća se ovdje teza da Hrvatska nema kvalitetnih i talentiranih mladih sudaca, već su kardinalne pogreške kojima smo svjedočili više od desetljeća posljedica napredovanja podobnih, a ne najboljih - piše u tekstu.

U Hajduku iščekuju otvoreno porazgovarati na tu temu s čelnicima Dinama, a prva prilika će biti 1. prosinca kada se na Poljudu igra derbi.

- Veselimo se derbiju prvog dana prosinca, kada možemo sve i uživo raspraviti, imenom i prezimenom - poručili su.