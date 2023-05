Hajduk ostao bez prvotimca, a Leko naglašava: Nismo vježbali penale, nismo to radili ni prije...

Četiri dana prije zadnjeg kola HNL-a u kojem će Hajduk ugostiti Šibenik, iste će se momčadi susresti u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica na Rujevici počinje u srijedu u 19 sati, a okršaj su iz 'bilog' tabora najavili trener Ivan Leko i Dario Melnjak.

- Došli smo do za nas ključne utakmice, što pričamo tjednima. Momčad je mirna, odigrali smo dobrih utakmica i dolazimo puni samopouzdanja u našu kvalitetu. Jedna utakmica, znamo što je to. Razlika u kvaliteti, formi, sve je to nebitno. U prošlosti imamo puno primjera. Imamo još jedan, zadnji trening. Bit će odlična atmosfera jer ovo su odlične utakmice. Napravit ćemo sve s naše strane da ih dobijemo - kazao je Leko, dok je Melnjak naglasio:

- Pred dobrim ambijentom vjerujemo u dobru utakmicu i naše najbolje izdanje

Osjećate li opuštanje kod igrača s obzirom na to da su vam mediji već proglasili osvajačem Kupa?

- Ne osjećam jer sam retan što imam inteligentnu grupu igrača koja je svjesna svega. Svi znamo da u Kupu ne postoje favoriti i forma. Postoje fokus na nogomet, mirnoća, koncentracija, postoji samo da budeš bolji i osvojiš - kazao je Leko.

Stoperi su se ozlijedili, što je s Awaziemom i Borevkovićem?

- Borevković neće, on ima težu ozljedu, a za Awaziema nismo sigurni. Naša kvaliteta je momčadska igra, tko god bude igrao, sutra je utakmica 11 na 11, i najbitnije je kako će momčad reagirati.

Koliko su svježa sjećanja na osvojen Kup kao igrač Hajduka iz 2000. godine?

- Bio je to jedan od najljepših trenutaka moje karijere. U dvije utakmice smo dobili Dinamo koji je bio favorit. To je još jedan primjer da moraš biti fokusiran svih 90 minuta. Uspomene su lijepe i dobre, ali je bitno ono što se danas, odnosno sutra događa.

Vjerujete li da ćete s igračima sutra podići trofej?

- Nitko sretniji od mene. Velika su očekivanja, ali nastojimo biti mirni. Vjerujemo u sebe, respektiramo protivnika i natjecanje i nadamo se da će mrvica sreće biti na našoj strani.

Kakav Šibenik očekujete? Jesu drugoligaši, ali izbacili su Dinamo.

- Dosta smo puta igrali s njima i uvijek je bilo gusto. Razlika u kvaliteti pada u vodu u jednoj utakmici. Na nama je da naše trenutke realiziramo i da budemo mirni - kazao je Leko.

Što ste pripremili za finale?

- Volim kada se cijeni onaj koji nama koji ulazimo u 16 zatvara leđa. Imamo niz od 554 minute bez primljenog pogotka. Nakon lošijeg uvoda u ovu godinu, stvarno smo pokazali da izgledamo dobro u obrani koliko u napadu - odgovorio je Melnjak.

Je li ključno prvi zabiti?

- Utakmica će se odvijati u jednom smjeru, a vjerujem da će završiti na našu radost.

Je li omjer 90-10 za vas, kojeg Šibenčani spominju, otežavajuća okolnost?

- Nismo ni u jednom trenutku pomislili da će biti lagano. Zahtjevnije je nego protiv protivnika koji je u egalu, zato je ozbiljnost na visokom nivou.

Jeste li vježbali jedanaesterce?

- Nismo ni prošli, a ni ovaj put. Penal na treningu i pod pritiskom na utakmici nije ista stvar. Nismo to radili ni prije Osijeka i Belupa u četvrtfinalu i polufinalu - zaključio je Leko.