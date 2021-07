Basel, Copenhagen, Viktoria Plzen, Gent, Partizan, Maccabi Tel Aviv, Bate Borisov, Rosenborg, Austria Beč, Feyenoord, odnosno Rubin Kazanj, Feyenoord, Aberdeen, Trabzonspor, Sivasspor neki su od protivnika koje u trećem pretkolu Konferencijske lige mogu izvući Hajduk i Osijek, odnosno Rijeka.

Naravno, sva se tri hrvatska kluba tek moraju plasirati u tu fazu natjecanja, a otvorit će ga idućeg tjedna u drugom pretkolu. Hajduk protiv Tobola, Rijeka protiv Gzire te Osijek protiv Pogona.

Rijeka će biti nositelj u trećem pretkolu čime će si smanjiti mogućnost da dobije nekoga iz ešalona težih protivnika, pa na Rujevicu mogu Čukarički, Vojvodina, ,Domžale, Olimpija Ljubljana. Ne mogu, pak, uz gore već navedene ni Molde, AEK, PAOK, FCSB, Qarabag, Astana, Anderlecht...

Ti protivnici potencijalno čekaju Hajduk i Osijek koji su među nenositeljima. Hajduk je ostao prvi ispod crte nositelja, pa na Poljud, ali i Gradski vrt potencijalno može doći i Partizan. Međutim, među nositeljima ima i poželjnih protivnika poput Suduve, CSKA-a iz Sofije, Dundalka... Promjene među (ne)nositeljima više nema, klubovi koji izbace nositelja u svom paru preuzimaju njegovu ulogu.

Ždrijeb je 19. srpnja.

Nositelji:

FCSB - Shakhter Karagandy

Arda - Hapoel Be'er Sheva

Apollon Limassol - Žilina

Sutjeska - Maccabi Tel Aviv

Astana - Aris Thessaloniki

Dinamo Batumi - BATE Borisov

Partizan - Dunajská Streda

Gżira United - Rijeka

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest

CSKA Sofia - Liepāja

Gent - Vålerenga

Velež - AEK

Quarabag - Ashdod

Drita - Feyenoord

Basel - Partizani

Austria Beč - Breiðablik

Hammarby - Maribor

Molde - Servette

Sūduva - Raków Częstochowa

FH - Rosenborg

Dundalk - FCI Levadia

Copenhagen - Torpedo-BelAZ Zhodino

Shkupi - Santa Clara

Anderlecht

LASK

PAOK

Pacos de Ferreira

Nenositelji:

KuPS - Vorskla Poltava

Čukarički - Sumgayit

Petrocub Hîncești - Sivasspor

AEL Limassol - Vllaznia

Sočii - Keşla

IF Elfsborg - Milsami Orhei

Rīgas - Puskás Akadémia

Kauno Žalgiris - The New Saints

Domžale - Honka

Hibernian - FC Santa Coloma

Larne - AGF

F91 Dudelange - Bohemians

Lokomotiv Plovdiv - Slovácko

Ararat - Śląsk Wrocław

Universitatea Craiova - Laçi

Pogoń Szczecin - Osijek

Olimpija Ljubljana - Birkirkara

Újpest - Vaduz

Spartak Trnava - Sepsi

Panevėžys - Vojvodina

Hajduk - Tobol

Aberdeen - BK Häcken

Rubin Kazanj

Vitesse

Kolos Kovalivka

Trabzonspor

Luzern