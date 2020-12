Nekadašnmi igrač Hajduka Goran Sablić preuzima vođenja B momčadi Hajduka nakon što se Hajduk danas razišao s Marijem Despotovićem. Da se nešto događa s B momčadi i trenerom Despotovićem postalo je jasno nakon nedavnog intervjua novog predsjednika Hajduka Lukše Jakobušića, koji je među ostalim kazao:

- Do kraja prvenstva ćemo odlučiti što s B momčadi. Volio bi da me uvjere da je toliki broj igrača, preko 10 milijuna kuna troška, i trener Mario Despotović, koga nitko ne spominje i ne vidi u kombinacijama za trenera prve momčadi, a ne vidi ni on sam sebe u toj ulozi, opravdano.

Daljnji ostanak Despotovića na Poljudu bio je nemoguć, a danas se razlaz i formalizirao objavom Hajduka:

"Na prijedlog struke klub je donio odluku o razrješenju trenera Hajdukove druge momčadi Marija Despotovića. Ugovor je jednostrano raskinut, a s trenerom Despotovićem odlazi i njegov prvi pomoćnik Martin Rafelt. Trener Despotović vođenje druge momčadi preuzeo je u siječnju 2019. godine, a prethodno je, od siječnja 2017. godine, radio u Akademiji HNK Hajduk "Luka Kaliterna" kao trener juniora.

- Na ovaj potez odlučili smo se nakon analize rada druge momčadi u proteklom razdoblju te se po mom mišljenju naši mladi igrači nisu razvijali u smjeru u kojem smo planirali. Zaključili smo kako nam je potrebna promjena, a treneru Despotoviću i njegovom pomoćniku Rafeltu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere - kazao je voditelj Hajdukove Akademije "Luka Kaliterna" Boro Primorac.

Despotović je stigao na Poljud u vrijeme kada je Akademiju vodio Krešimir Gojun, a B momčadi je naslijedio od Siniše Oreščanina, kada je ovaj prešao u seniore. Njih trojica su jako tijesno surađivali i kad je Brbić raskinuo ugovor s Gojunom, Oreščanin i Despotović javno su mu dali podršku, što je bio nevjerojatan potez. Pa iako su se okrenuli protiv vodstva kluba, ni Oreščanin ni Despotović nisu dobili otkaze, nego su nastavili nesmetano raditi. Oreščanin do sramotnog poraza i ispadanja od Gzire, a Despotović do danas.

Drugu momčad preuzima Goran Sablić, koji je kao mlad igrač stigao u Hajduk iz sinjskog Junaka, i bio dio je one sjajne generacije igrača koji su kolektivno potpisali profesionalne ugovore i promovirani iz juniora u seniorsku momčad. Bio je to moćan Hajduk s nešto starijima Igorom Tudorom i Ivanom Lekom, pa sa Stipom Pletikosom, Darkom Miladinom, Zvonimirom Deranjom, Srđanom Andrićem, Hrvojem Vukovićem, Matom Bilićem, Mirkom Hrgovićem, Juricom Puljizom...

Sablić je s Hajdukom osvojio prvenstvo i dva kupa, nakon čega je otišao u kijevski Dinamo, gdje je osvojio još četiri naslova prvaka, dva kupa i jedna superkup te redovito nastupao u Ligi prvaka. U Hajduk se vratio na kratko u ljeto 2007. godine i upisao 20-ak nastupa..., nakon čega se vraća u Kiev gdje okončava karijeru u ljeto 2010. godine. Upisao je i pet nastupa za hrvatsku reprezentaciju.





Trenersku karijeru započeo je kao pomoćni trener Zoranu Vuliću na klupi RNK Splita, nakon njegove smjene odradio je dvije utakmice da bi karijeru nastavio kroz omladinske kategorije, te opet na klupi seniorske momčadi u sezonama 2015./'16 i 2016./'17. Nakon Splita Sablić je vodio Široki s kojim je osvojio BiH Kup 2016./'17 te moldavski Šerif koga je odveo do naslova prvaka u sezoni 2017./'19. Pa iako je i u sljedećoj sezoni držao klub na prvom mjestu, Sablić je odlučio napustiti Moldaviju i od tada nije imao trenerski angažman.

-Sablić je s Hajdukom potpisao ugovor na šest mjeseci koji započinje od 1. siječnja 2021. godine. Momčad će povesti u pripreme za nastavak aktualne sezone, a njegov prvi pomoćnik bit će Siniša Šegović, dosadašnji trener kadeta II. O ostalim promjenama u Akademiji HNK Hajduk "Luka Kaliterna" javnost ćemo obavijestit prije početka priprema za proljetni dio sezone - objavili su iz Hajduka,