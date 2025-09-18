Hajduk podgrijava atmosferu za derbi. Pogledajte Livajino lice

Hajduk podiže tenzije uoči najočekivanije utakmice dosadašnjeg dijelaz sezone. Na službenom Instagram profilu klub je podijelio kratki video koji prikazuje intenzivne pripreme igrača za nadolazeći Vječni derbi protiv Dinama, a objava je odmah izazvala brojne komentare.

U objavljenom videu, igrači pod vodstvom trenera Gonzala Garcíje marljivo treniraju u klupskoj teretani i na pomoćnom terenu. Prizori pokazuju maksimalnu usredotočenost i snagu, od vježbi s utezima do rada s elastičnim trakama, a sve je popraćeno kratkim, ali moćnim opisom: "Pripreme za derbi!". Jasno je da "bili" ne prepuštaju ništa slučaju uoči ključnog dvoboja. Pritom je kamera uhvatila kadar i kapetana Marka Livaje koji je bio pomalo namršten.

Nakon nedavnog poraza od Varaždina (2-0), Hajduku se pobjeda u derbiju koji se igra u subotu od 17 sati nameće kao imperativ. Trenutačno nalazi na drugom mjestu HNL ljestvice i pobjeda protiv najvećeg rivala bila bi ključna za povratak samopouzdanja i nastavak borbe za naslov prvaka.

Očekivano, navijači su ispunili odjeljak za komentare porukama podrške i nestrpljenja. Komentari poput "Ajmo bijeli", "Idemo ih muški nakantat" i "Ajmo" najbolje svjedoče o uzavreloj atmosferi koja vlada među pristašama Hajduka.