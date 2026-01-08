Žapera s Hajdukom veže ugovor sve do ljeta 2028., što je u ovom trenutku ozbiljan problem i za klub koji ga plaća, ali i za igrača koji ne igra. Nema naznaka da bi se Žaper mogao vratiti na Poljud
Hajduk pred kišom pobjegao u Stobreč. Žaper prema Sloveniji, trojica traže nove klubove...
Izbor lokacije zimskih priprema uglavnom je lutrija. Nekad klub odluči otputovati u toplije krajeve poput turske Antalije, ili u Istru gdje ima dosta terena i klubova s kojima se može igrati, pa pogodi. Ali ponekad se vrijeme poigra pa ih zatekne sedam dana kiše ili snijega, kao što se to dogodilo ove godine u Medulinu. Hajduk je ove godine odlučio ostati na Poljudu, ali za sada je teško reći jesu li pogodili ili nisu. Prvih par dana Split je natapala jaka kiša pa su treninge zbog toga bili prisiljeni preselili u Stobreč, kako bi što više sačuvali travnjak na Poljudu, sada je napokon izašlo sunce, najavljuje se i jaki vjetar, pa bi se nakon nedjeljnog ogleda u Zmijavcima Garcia i momčad ipak trebali ponovno vratiti na Poljud.
