Hajduk pušta kapetana? Lovru Kalinića zovu iz bivšeg kluba...

Lovre Kalinić mogao bi napustiti Hajduk. Iskusni golman i kapetan Hajduka pregovara s belgijskim Gentom u koji bi trebao preseliti kao zamjena za Daniela Schmidta jer on odlazi u Japan. Kada se Kalinić prije tri godine vratio na Poljud, najprije na posudbu iz Aston Ville, a potom i trajno odrekavši se pritom poprilične zarade, imao je u planu karijeru završiti u svom matičnom klubu, tamo odakle je i krenuo u svijet:

- Prvi dojmovi su super, došao sam doma, u svoj grad i klub, među svoje ljude, ta je emocija uvijek za mene posebna. Lijepo je opet biti na Poljudu, nadam se da ćemo što duže i što bolje broditi - kazao je Lovre Kalinić u prvom obraćanju navijačima Hajduka nakon povratka.

Pa iako je upravo on bio kamen temeljac ove momčadi, prvi koji se vratio i nakon toga nagovarao i nagovorio i ostale, među ostalim i svog prezimenjaka Nikolu, ali i Livaju, Perišića, Rakitića... da dođu na Poljud, ugovor koji mu istječe u ljeto sljedeće godine nije mu produžen i na ljeto postaje slobodan igrač. S prethodnom upravom Kalinić je postigao načelni dogovor da mu produže ugovor na još godinu dana, no Nadzorni odbor stavio je veto na tu odluku i zbog toga ugovor nikad nije produžen. Sada, šest mjeseci prije isteka ugovora, Kalinić može pregovarati s drugima u vezi napuštanja Hajduka iz kojeg je prvi put otišao prije osam godina u Gent, i to za rekordan iznos odštete za jednog domaćeg golmana od 3.1 milijun eura.

Je li u pitanju želja čelnika kluba za podmlađivanjem kadra, je li u pitanju strah od toga koliko Kalinić može nakon teške ozljede koljena... teško je reći, ali je činjenica da je Kalinić od prvoga dana bio dobri duh svlačionice, podrška i kapetan koji je uvijek bio na raspolaganju suigračima i trenerima te da je strpljivo čekao svoju priliku nakon što je zbog teške ozljede koljena morao na operaciju, zbog čega je ulogu prvog golmana preuzeo Ivan Lučić.

Dinamo i Hajduk u utakmici Superkupa na stadionu u Maksimiru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nikad se Kalinić nije istrčavao nekim velikim izjavama, uvijek primjerenog ponašanja, pa čak i kad mu je nanesena nepravda i kad je bez razloga kritiziran, kako u njegovm Hajduku, tako i u reprezentaciji u kojoj je branio deset godina. Bilo kako bilo, Kalinić bi po drugi put trebao otići s Poljuda, ovoga puta neplanirano, a glavni razlog je to s 34 navršene godine nije ni izbliza spreman za igračku mirovinu. Dapače, pokušat će dokazati da u njemu još uvijek ima energije i kvalitete...