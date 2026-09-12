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PIŠU MEDIJI U MEKSIKU

Hajduk registrirao talentiranog Meksikanca. Igrao je za juniore

Piše Jakov Drobnjak,
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Hajduk registrirao talentiranog Meksikanca. Igrao je za juniore
Split: Hajduk održao trening na Poljudu uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk registrirao 18-godišnjeg Diega Navarro-Saavedru, pišu meksički mediji. Već je nastupio za juniore kluba

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Hajduk je registrirao 18-godišnjeg Diega Navarro-Saavedru, mladog lijevog bočnog koji od ovog ljeta trenira i nastupa za juniorsku momčad splitskog kluba, pišu meksički mediji. Meksikanac je već ostavio trag u Prvoj NL juniora, a u dosadašnjih pet nastupa četiri je puta bio u početnoj postavi.

Navarro-Saavedra zabio je već u svom debiju, u prvom kolu protiv Solina, kada je Hajduk slavio 2:0. Tri od pet utakmica odradio je u punoj minutaži, dok je u preostale dvije igrao do posljednjih 20-ak minuta.

Mladić je rođen u američkom Illinoisu, a ima pravo nastupa za mlađe reprezentacije SAD-a i Meksika. Prije dolaska u Split igrao je za Glenbard West High School, a krajem prošle godine dobio je i vrijedno priznanje. Uvršten je u United Soccer Coaches All-America Team, kao tek četvrti igrač iz Illinoisa kojem je pripala ta čast.

Navarro-Saavedra cijelo je ljeto u Splitu i očito je tijekom tog razdoblja privukao pažnju Hajdukove struke. Klub ga je sada registrirao kako bi mogao nastupati u službenim utakmicama juniorske momčadi, dok će u narednom razdoblju procijeniti njegov daljnji status i odlučiti hoće li mu ponuditi ugovor.

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Komentari 3
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