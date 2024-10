Oproštaj od Hajdukove legende: Torcida mu je stalno skandirala, Kalinić mu je kupio Mercedes...

Tužna vijest potresla je hrvatski nogomet i Hajduk. Legendarni hrvatski golman i bivši golman Hajduka Tonći Gabrić preminuo je u snu u 63. godini života.

Za Gabrića se može slobodno ustvrditi kako je prava nogometna ptica selica, tijekom bogate karijere igrao je za čak osam klubova. Nogometom se počeo baviti kao desetogodišnji dječak u Orkanu iz njegova rodnoga Dugoga rata, odakle ga je Hajduk kao mladog i nadarenog vratara doveo na Poljud.

- Igrali smo prijateljsku utakmicu sa pionirima Hajduka i poslije te utakmice, koju je Hajduk dobio sa čak 10:0 zvali su me da im se priključim za jedan turnir u Francuskoj. Sjećam se da smo novi u momčadi bili ja i Zlatko Vujović - prisjećao se davnih dana Gabrić.

S obzirom na to da su u to vrijeme na vratima Hajduka stajali Katalinić i Budimčević, u juniorima je stasavao perspektivni Pudar, a kako se u to vrijeme nije smjelo u inozemstvo prije 28. godine, Tonći je odlučio otići na posudbu i na taj se način izboriti za mjesto pod nogometnim suncem. No, posudbe su potrajale...

- Najprije sam 1979. potpisao za RNK Split, u kome sam branio godinu dana, potom sam godinu dana proveo u Solinu, da bi se opet vratio u Split u kome sam ostao sljedeće tri i pol godine, kada smo se iz najnižeg ranga gotovo plasirali u prvu ligu. Nakon Splita tri sam godine branio i u Čeliku iz Zenice.

Zagreb: Hrvatska reprezentacija uoči prijateljske utakmice protiv SAD-a, 17.10.1990. | Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Uslijedio je povratak na Poljud, no ne za dugo, nakon samo godinu dana Tonći opet mora na dokazivanje, ovoga puta odlazi u Rijeku iz koje nalazi prvi inozemni angažman, u Grčkom PAOK-u, odakle se nakon tri sezone vraća u Hrvatsku, u tadašnjeg prvoligaša Pazinku.

- Nakon polusezone u Pazinki, u 33. godini ponovno sam dobio poziv Hajduka. Vratio sam se i branio do kraja karijere, gotovo do četrdesete.

Po povratku na Poljud Tonći je zablistao, bio je jedan od stožernih igrača Hajdukovog najvećeg uspjeha u novijoj povijesti, plasmana u četvrtfinale Lige prvaka.

- Proći će još dugo vremena dok jedan hrvatski klub ne ponovi taj rezultat. Uvjeren sam kako smo mogli proći sve do finala, samo da nas ždrijeb nije suprotstavio Ajaxu. Svi smo u to vrijeme molili Boga da u četvrtfinalu izvučemo Milana, jer smo u to vrijeme bili jači od njih. Možda to danas izgleda pomalo čudno, vidite gdje je Milan danas, a gdje smo mi, no u to smo vrijeme bili bolji od njih.

O Gabriću dovoljno govori činjenica da je Torcida, kada bi nekog vratara željela nagraditi zbog dobrih obrana, u to vrijeme skandirala "Ton-ći Ga-brić". Gabrić je bio mjerilo vrijednosti svakog sljedećeg vratara. Na žalost mnogih, bio je mjerilo koje neki nikada nisu uspijevali doseći.

Mnogi će se složiti kako je Tonći Gabrić tijekom karijere često bio nepravedno zapostavljan, pogotovo kada je u pitanju reprezentacija, u kojoj je skupio tek 9 nastupa, a bio je dio momčadi na prvoj povijesnoj utakmici reprezentacije protiv SAD.

Ja sam vjerojatno svjetski rekorder po broju utakmica u kojima sam bio rezerva - kazao je jednom zgodom.

Nakon igračke karijere Gabrić se posvetio treniranju golmana i u svojoj je karijeri odgojio brojne kvalitetne golmane poput Pletikose, Subašića, Kalinića, Grbića..

Kalinić mu je kupio Mercedes

Kapetan Hajduka Lovre Kalinnić, Gabriću je kupio luksuzni automobil marke Mercedes kada je odlazio iz Hajduka 2017. godine.

- S Gabrićem imam odnos koji je više od onoga između trenera i igrača. On ima posebno mjesto u mom srcu, on je bio ne samo moj trener, nego i moj prijatelj, koji je bio i bit će uvijek uz mene - kazao je Lovre o dugogodišnjem treneru.

Slavko Midžor/Pixsell | Foto: Slavko Midžor/Pixsell

I nije ostao samo na lijepim riječima. Nakon odlaska iz Hajduka, Lovre je najdražem treneru poklonio automobil Mercedes S klase.

- Iznenadio me, stvarno lijepa gesta od njega, da me se sjetio nakon odlaska. Nazvao me i rekao da odem do Zagreba, i da me gore čeka automobil. Stvarno, svaka mu čast, zaslužuje sve lijepo što mu se događa, uključujući i sjajan nastup zadnjem kolu, kad je bio igrač utakmice - kazao je Gabrić, koji je prije smrti bio bez posla iako je odgojio vrhunske golmane poput Pletikose, Subašića, Kalinića...