Hajduk nije ugasio komentare na mrežama pa je brisao objave

Kao nogometni klub poštujemo sportska načela i slobodu izražavanja, kako na terenu tako i izvan njega. Nažalost, svjedoci smo sve češćih verbalnih prijetnji, govora mržnje i diskriminacije na društvenim mrežama, stoga smo s ciljem zaštite igrača i ugleda kluba do daljnjega onemogućili komentiranje na službenim stranicama kluba, objavio je Hajduk u kolovozu, a u utorak je, nakon više od dva mjeseca "hlađenja", ponovno omogućio komentiranje na objavama!

Navijači su to brzo primijetili. "Bijeli" su u utorak objavili 13. epizodu serijala "Aj me baci do..." u kojoj se netko od igrača Hajduka vozi Splitom, a ispod objave su omogućeni komentari. Prvi put na Hajdukovim društvenim mrežama od kraja kolovoza.

Tada su komentari isključeni ponajviše zbog gnjusnih komentara nakon odlaska Ivana Perišića. A 'Perju' se i dalje spominje među komentatorima Hajduka, dio navijačkog puka i dalje mu zamjera odlazak s Poljuda nakon svega jedne polusezone...

Zanimljivo, Hajduk je nekoliko sati kasnije maknuo tu objavu s društvenim mreža, a u novoj objavi ponovno je zaključao komentare, tako da se može pretpostaviti kako je to bio propust splitskog kluba i da zabrana komentiranja ostaje na snazi.

Podsjetimo, momčad Gennara Gattusa u nedjelju je prvi put izgubila u HNL-u ove sezone, Varaždin je slavio 1-0.