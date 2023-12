Hajduk u minusu 12 milijuna eura, a Lukša Jakobušić oštar: 'Očito nismo potrebni HNS-u'

Na Poljudu je danas održana Glavna skupština Hajduka, na kojoj su obznanjeni rezultati rada kluba uz proteklom razdoblju. Na Skupštini su bili nazočni predstavnici vlasnici 517.795 dionica odnosno 96.52% temeljnog kapitala.

Za početak je predsjednik kluba Lukša Jakobušić podnio Izvješće o stanju kluba u 2023. godini. Govorio je o rezultatima, Kupu koji je osvojila prva momčad, juniori su igrali finale Lige prvaka mladih, a i ostale su kategorije Akademije imale zapažene rezultate i osvajale trofeje. Odrađen je i rekordan transfer u povijesti kluba, a posebno je vrijedno zabilježiti kako je klub imao rekordan broj članova.

- Ovoj upravi fali seniorska Europa, kao što je to uspjela Akademija - kazao je Jakobušić, koji je po segmentima govorio o stanju kluba:

- Prema strategiji smo ispunili cilj za sada, nadamo se da ćemo i ubuduće, ono što nismo ispunili je Europa, to je naš neuspjeh, fali nam Europa da sve bude kako treba za klub ove razine. Vidjeli ste što je to značilo za navijače kad je to napravila Akademija, zamislite da su to napravili seniori. Osvojili smo najviše bodova u prvenstvu, povećali 2.5 puta vrijednost momčadi na tržištu, moramo dodatno dići renking kluba, kako sebi tako i hrvatskom nogometu, kojem smo najveći dužnici. Početna postava igrača imala je 26.2 godine...

Govorio je predsjednik i o statistici, pohvalio Marka Livaju koji je ključna figura prve momčadi, prošao redom transfere igrača i smjenu trenera Ivana Leke te naglasio kao raritet da je od početne postave na zadnjoj utakmici 10 igrača došlo bez odštete...

- Bitno nam je bilo odraditi transfer Luke Vuškovića, htjeli smo najveći transfer u povijesti kluba, Engleska nije u EU i ne može se registrirati, ali to je bila dobra poslovna odluka za klub, bilo nam je važno da izaberemo dobar klub, ozbiljan za razvoj igrača koji nije igrao niti za U-21 reprezentaciju.

Kao poseban uspjeh izdvojeno je da će prva momčad po prvi put od 2004. prezimiti na vrhu ljestvice:

- Imamo drugi proračun u ligi ali smo prvi, prema Strategiji smo razvili dva nova mlada igrača Rokasa Pukštasa i Niku Sigura. Vodimo računa i o mladima, imamo tri kluba partnera u tri države, Radomlje, Široki i Solin i nadamo se razvoju mladih igrača, s kojima smo potpisali dugoročne ugovore. Obzirom da klub nema imovine i da su igrači naša jedina imovina, dugoročni ugovori su naša velika vrijednost. Pohvalio bih i žensku ekipu koja također radi dobre stvari, i one su ambiciozne, preko 200 cura trenira u sklopu kluba, imamo i reprezentativke, nemojte se iznenaditi ako budu igrale Ligu prvaka na Poljudu. Pohvaljeni su i juniori koji su nakon sjajnih rezultata ove godine napravili zaokret i od njih se očekuje proizvodnja novih igrača, a dosta ulažemo i u edukaciju kadrova i tehničke inovacije korisne u radu s mladim igračima.

O marketingu je govorila članica uprave Marinka Akrap.

- Izdan je treći dres, ljetni asortiman, školski asortiman, nove kolekcije proizvoda za djevojke i muškarce, Božićni asortiman, Magazin Planet Hajduk... Posebno smo ponosni na to da smo produžili i povećali sponzorske ugovore, potpisali i dva nova, Lukoil i Nexe. Sve skupa je rezultiralo 40% povećanim prihodima od 6.5 milijuna eura neto prihoda od prodaje, što je više od proračuna pola klubova u HNL-u, a prodano je 28.400 dresova.

Predsjednik Jakobušić najavio je promjene i u Hajduk Digitalu koji će u 2024. dobiti sučelje za pay per view, pohvalio se popravljenjem infrastrukture, zatvaranju dodatnog prstena oko stadiona koji je povećao prihode na dan utakmice i poboljšao brzinu ulaska navijača koji 60% ulaznica uzimaju online. Što se tiče pretplata koje su zaustavljene na 20.000, razvijena je aplikacija 'Sidi na moje misto' kojom je riješena problematika što veće posjete utakmicama.

Što se tiče HNS-a Jakobušić je bio jasan, a njegov istup praćen slajdom s brojkom 1%.

- Jedan posto naknade je izglasao HNS, bez klubova i bez podrške javnosti, zbog toga što mogu... Mogli su ne uzimati od nas, nego dati od svojih prihoda, ali sami smo krivi. Ovo je "kadija te tuži, kadija ti sudi" ali tako je kako je kad nemamo Udrugu klubova. Mi smo u 2023. platili 244.000 eura kazni, a u 2024. 428.000 eura. Hajduk je potreban ligi ali očito nije HNS-u. Nećemo dozvoliti da nas u borbi za prvo mjesto nitko ne opstruira. Bavimo se sami sobom i to nas je dovelo ovdje gdje jesmo. Nedostaje nam seniorski uspjeh, i ako na tom putu vidimo nekorektnost i opstrukciju budite sigurni da ćemo se znati postaviti i odgovoriti – kazao je predsjednik i dodao:

- Navijači su naša najveća snaga. Hvala svim klubovima, oni imaju problem i gdje s nama i kako s nama, ali nam izlaze u susret i hvala svima. Imaju oni i svojih problema i ograničenja, imaju više troškova, ali su svjesni snage i značaja Hajduka i koliko god mogu izlaze nam u susret. Brojke su jasne, 377.134 gledatelja na Poljudu u 2023. godini, 19.718 pretplata, 18.857 gledatelja u prosjeku po utakmici, 105.033 članova..., da smo igrali grupnu fazu imali bi i planiranih 112.000 članova.

Za riječ se javio bivši član uprave Denis Alajbeg koji je pohvalio zapošljavanje podatkovnog analitičara te je uputio pitanje Mindaugasu Nikoličiusu planira li proširiti taj segment, na koji način te kako je organizirana mreža vanjskih skauta?

- Imamo dvojicu analitičara u prvoj momčadi, imamo i jednog analitičara u skautskoj službi, imamo nekoliko baza igrača, imamo plan izraditi vlastitu bazu podataka igrača koje pratimo dugo vremena, iz raznih zemalja i liga - odgovorio je sportski direktor Hajduka, nakon čega je druga točka dnevnog reda usvojena.

Treća točka dnevnog reda bile su financije

- Izgledno je da ćemo ovu poslovnu godinu završiti s gubitkom zbog toga što najveći transfer u povijesti kluba neće biti proknjižen u ovoj godini. Da jesmo, završili bi s pozitivnim rezultatom. Bez obzira na izostanak Europe pokrili smo 60% rashoda operativnim prihodima - kazao je član uprave Ivan Matana, na kojeg se nadovezao Jakobušić:

- Mogli smo i drugim putom prodati jednoga igrača i biti mirni cijelu godinu, to bi bilo dobro za nas a ne bi za klub, ovo je bila poslovna odluka koju smo ciljano napravili. Imali smo opciju biti u plusu ali nismo željeli pod svaku cijenu ići u tom smjeru.

Nakon toga Matana je pojasnio

- Igrači se ne mogu u Engleskoj registrirati do navršene 18 godine. Knjigovodstveno smo u minusu. ali klub je stabilan i miran, dio je uprihođen, dio će biti u kraćem roku, dio u idućem... Prihodi od ulaznica su nam rasli 10%, bez finala kupa i jedne europske utakmice. Oglašavanje je raslo 17%, prihodi od TV prava za pola milijuna eura, komercijalni prihodi su rasli preko 60% i mrlja su ostali poslovni prihodi, dakle Europa. Lani smo igrali play off, ove godine nismo. Što se tiče troškova, plus inflacija koja je bila ozbiljna značili su i veće troškove materijala, ali je još uvijek ispod rasta prihoda. Troškovi natjecanja su rasli zbog inflacije, zbog juniora koji su dogurali jako daleko ali i zato što smo konstantno punili stadion pa je i organizacija troškova veća, povećano je i skladište, i broj ljudi koji rade...

Za raspravu se javio Dino Marković iz udruge Naš Hajduk koji je najavio kako će objediniti izlaganje svih točaka u jednu. Pohvaljen je rezultat prve momčadi, kako osvajanje kupa tako i trenutno prvo mjesto, ali i naglasio da Hajduk ima i budžet i igrače za igranje europskih skupina, ali da se to nije ispunio. Rast ostalih segmenata kluba je također pohvaljen, pogotovo vojska navijača i pretplatnika koji su najveća snaga Hajduka.

- Bez Hajduka nema ni HNL-a, ali moramo ih iskoristiti za ravnopravnost svih klubova u HNL-u. Hajduk je prkos moćnome i zaštita slabome, ali nismo se uspjeli za ravnopravnost među ostalim klubovima u HNL-u. Očekivali smo konkretne poteze a dobivamo prazne slajdove. Ako ovako stane Hajduk će ostati u minusu od 11-12 milijuna eura, to je objašnjeno financijskim pravilima, nadamo se da se neće dogoditi ništa nepredviđeno što bi dovelo u pitanje taj transfer.

Ponovno se javio Denis Alajbeg.

- Rezultat bez transfera je minus od 11.5 milijuna eura. Ja ukazujem da prihodi rastu, ali da je ovo cifra minusa koja nije mala i koju treba nabaviti. Kao takva ta cifra, barem dok ne igramo Europu, predstavlja rizik kojeg moramo biti svjesni. Recimo da je to naša trenutna realnost koja nam omogućuje da budemo konkurenti za prvo mjesto. Upravo zato, što moramo nadoknaditi tu razliku, moramo razvijati i promovirati mlade igrače u prvoj momčadi. Od Biuka, Palaverse, Vuškovića to je način dugoročno važno za nas. FIFA radi analizu globalnih transfera preko 50% je od 18-23 godine i aj sam se potrudio napraviti za HNL, u kojem je bilo 261 transfer a najtraženiji igrači su i mlađi igrači, od 17-21 godine. To podcrtava značaj da mi moramo imati 2-3 18-19 godišnjaka ne na klupi, nego s relevantnom minutažom. Gospodine Matana hoće li dobit u 2025. biti visoka i porez koji će se morati platiti shodno tome. Možemo li gubitak prenijeti i umanjivati poreznu osnovicu.

- Možemo i neće biti daljnjih reperkusija - odgovorio je Matana.

Postoji li klauzula da se nešto ne plati, hoćemo li dobiti 100% iznosa?

- Rizici postoje, ali to je poslovna tajna. Postoje osiguranja, sve je riješeno i dogovoreno i sve je u redu.

I ova je točka dnevnog reda izglasana jednoglasno pa je uslijedila toka plana za 2024. godinu koju je prezentirao predsjednik kluba Jakobušić.

- Prva momčad ciljevi su isti, biti konkurentni i kompetitivni, da se borimo do kraja. Ova momčad može osvojiti naslov, svjesni smo okruženja ali imamo energije i znat ćemo reagirati. Bit će i odlazaka, i dolazaka, važno nam je kako sve skupa uskladiti. Momčad ima energiju i balans i važno nam je zadržati taj balans. Zadovoljila bi nas dvostruka titula ali vidjet ćemo što vrijeme nosi, koncentrirani smo samo na pripreme i Rijeku, pa sve dalje. Gledamo samo sebe i sve ovisi samo o nama. Dosta očekujemo i od cura, od Akademije od kojih želimo i rezultate i razvoj mladih igrača, trenera, skauta...

Marinka Akrap najavila je velike iskorake u marketingu, nakon što Hajduk, kako je najavila, osvoji naslov prvaka.

- Ne volim puno unaprijed govoriti ali u svakom slučaju nas čeka puno dobrih stvari, kampanja. U planu aktivnosti je puno toga, treba nam uz organski i anorganski rast. Infrastruktura na Poljud nam nije dostatna za sve što radimo, tražimo novo, veće skladište... Naš najveći problem je web shop koji nas je nadrastao, nama padaju sustavi nakon svake objave... Sada idemo s novom platformom i vjerujem da ćemo nastaviti sa snažnom pričom i dalje. Planiramo preseliti fan shop na istočnu stranu stadiona, u puno veći prostor, kao i u Mall of Split, tražimo nešto i u centru Splita jer grad zaslužuje i radi turizma tako nešto, Dubrovnik nam se čini kao lokacija koja bi također trebala dobiti shop kao Zadar i Makarska... Ističe nam ugovor s tehničkim sponzorom, radimo i na tome...

Jakobušić je najavio prodaju ulaznica za gostujuće navijače putem interneta, kao i uvođenje bezgotovinskog plaćanja na stadionu u drugoj polovnici 2024. godine. Jednako i naplatu sadržaja na Hajduk Digitalu, pokreću se vijesti s Poljuda u 19:11 sati.

- Vikendom ćemo imati analize kola, dogovorili smo se s Joškom Lokasom za kviz. Dižemo novi level, novo iskustvo... Sve će se moći naći na istoj aplikaciji... Čekaju nas nove stvari, prave stvari počinju s rođendanom i vijestima koje tada kreću svakodnevno u 19:11 sati. Sigurno vas zanima obnova stadiona. Dozvole za obnovu Poljuda nisu potrebne, ali za rekonstrukciju jesu, kao i za plan izgradnje novog stadiona. U veljači će biti prezentacija, Hajduk aktivno sudjeluje, ide idejni projekt, država je omogućila u 2025. 27 milijuna eura, pola za Poljud, pola za Maksimir i mi ćemo pokušati povući ta sredstva kako bi početkom 2025. mogli krenuti u projekt.