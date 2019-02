Hajduk u zadnji čas dovodi stopera za 350.000 eura

Danas, zadnjeg dana prijelaznog roka u HNL-u, Hajduk bi trebao dovršiti transfer stopera Oleksandra Svatoka, koji je igrao za sve uzrasne kategorije ukrajinske reprezentacije. Svatok je vezan ugovorom za Zoryu iz Luganska još šest mjeseci, a kako nije pristao na produženje ugovora, klub ga je bacio u drugi plan te mu zaprijetio preseljenjem na tribine do kraja sezone, odnosno do isteka ugovora. No kako ni jedna ni druga strana ne bi bile na gubitku, igrač šest mjeseci bez nastupa a klub bez novca od odštete, na koncu su se ipak nekako dogovorili, i Svatok bi trebao postati igrač Hajduka.

Liječnički pregled i potpis ugovora trebali bi biti tek formalnost, a sigurno će pronaći i načina kako obeštetiti Zoryu, koja bi ranijim puštanjem Svatoka trebala zaraditi oko 350.000 eura. Hajdukov sportski direktor Saša Bjelanović ga je planirao dovesti bez odštete na ljeto, nakon isteka ugovora, no i opcija otkupa preostalih šest mjeseci bila je očito Hajduku prihvatljiva.

Inače, Svatok je 24–godišnjak, ponikao u Dnjipru, iz koga je bio na posudbi u Volynu, a potom je prešao u Zorju, za koju je zadnje u dvije sezone skupio preko 50 nastupa, kao manje – više standardan na obje stoperske pozicije.

U Hajduku će 185 cm visokom stiperu konkurencija biti Ardian Ismajli, koji je kod Oreščanina standardan, potom Borja Lopez, kojeg bi se Hajduk rado riješio zbog visokih godišnjih primanja, mladi Mario Vušković, koji će proljeće provesti u B momčadi, uz pokoji nagradni nastup u seniorima te Stipe Vučur i Božo Mikulić, koji su daleko od prve momčadi i Hajduk bi ih rado prodao.

Za Vučura je postojao interes iz Turske, no veliko je pitanje hoće li se transfer realizirati do kraja prijelaznog roka, jer Hajduk traži odštetu...