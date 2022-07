Hajduk uskoro kreće s prodajom pretplata: Objavili koja je cijena

Nakon Dinama, u prodaju sezonskih ulaznica će od 11. srpnja krenuti i Hajduk. Splitski je klub objavio cijene pretplata, a one su u rangu rivala. Prošle je godine splitski klub prodao preko 8500 tisuća pretplata, a ove bi godine to moglo otići i do puno veće brojke.

Ipak, postoji razlika. 'Modri' su kupnjom godišnje ulaznice omogućili ulaz na sve domaće utakmice, bilo da se radi o europskim ili domaćim, dok su 'bili' postavili neka ograničenja.

Kupnjom sezonske pretplate osiguravate mjesto za sve utakmice SuperSport Hrvatske nogometne lige, 3. pretkolo UEFA Konferencijske lige te za utakmice Hrvatskog kupa (osim finala) koje se u organizaciji HNK Hajduk Split održavaju na Poljudu, u natjecateljskoj sezoni 2022/2023.

Najskuplje ulaznice su one za VIP Silver po cijeni od 7500 kuna što uključuje catering kao i Zapad Premium od 3000 kuna, zatim je tu i Zapad po cijeni od 1500 kuna, Istok 1200 i Sjever od 750. Na jug se može za 750 kuna, a djeca do 14 godina godišnju pretplatu za tu tribinu mogu dobiti za 200 kuna. Nova sezona za Hajduk kreće 9. srpnja na Maksimiru, a prvu domaću utakmicu hajdukovci igraju protiv Rijeke 24. srpnja.

