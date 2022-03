Talentirani 17-godišnji veznjak Rokas Pukštas potpisao je danas ugovor s Hajdukom do siječnja 2025. godine. Rokas je trenutno član juniorske momčadi za koju je ove sezone upisao dvadeset službenih nastupa i postigao ukupno osam golova. Od početka sezone povremeno trenira s prvom momčadi, a u Hajduku će nositi dres s brojem 21.

Pukštas je rođen 25. kolovoza 2004. godine u Stillwateru u Oklahomi, a nogomet je počeo trenirati u Kansas Academy / Barca Academy u SAD-u. Na Poljud je stigao 2020. godine i od tada se razvijao kroz selekcije Hajdukove Akademije. Od početka sezone postao je član U-20 reprezentacije SAD-a za koju je upisao dva službena nastupa.

- Rokas je igrač kojeg je klub doveo u procesu selekcije putem talent skautinga još 2020. godine, a u dosadašnjem razdoblju provedenom u našoj Akademiji postigao je značajan napredak u svim segmentima nogometne igre. Prema svim karakteristikama koje prikazuje na terenu, ali i izvan njega, radi se o kvalitetnom, razvojnom i perspektivnom igraču, modernom profilu centralnog i ofenzivnog veznog igrača. Bit će mu potrebno određeno razdoblje adaptacije na seniorski nogomet, odnosno plansko uvođenje u igru u određenim utakmicama, ali taj proces vjerojatno neće biti dugotrajan zbog njegovih igračkih kvaliteta i mentalnih karakteristika – kazao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Jako sam sretan, ovo je samo početak putovanja, potpis na papiru, ništa se kod mene neće promijeniti. Nastavit ću raditi i trenirati s istim entuzijazmom, davati sve za ovaj klub koji ima najbolje navijače u Europi. To ne govorim bez razloga, nego zato što svi osjećamo njihovu ogromnu podršku, posebno je to došlo do izražaja na utakmici s Atletico Madridom i nakon nje. Želim se ovdje nastaviti razvijati i pomagati Hajduku da pobjeđuje. Od svog prvog dana na Poljudu imam veliku podršku svih ljudi, od trenera do zaposlenika, osjećam se tu kao doma i želim Hajduku to vratiti na pravi način - kazao je Pukštas nakon potpisa ugovora.